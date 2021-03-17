Томас ТУХЕЛЬ: «Атлетико – одна из команд, которые труднее всего обыграть»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне «Атлетико» стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их характеристика. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом.

Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако это наш план», - сказал Тухель.

Матч «Челси» – «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 1:0.