Томас ТУХЕЛЬ: «Атлетико – одна из команд, которые труднее всего обыграть»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче с «матрасниками»

  • 17.03.2021 12:14
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Томас ТУХЕЛЬ: «Атлетико – одна из команд, которые труднее всего обыграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне «Атлетико» стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их характеристика. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом.

Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако это наш план», - сказал Тухель.

Матч «Челси» – «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 1:0.

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Источник — УЕФА

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