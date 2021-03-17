Евгений ХАЧЕРИДИ: «Вернуться в Динамо? Почему нет?»

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал результаты и перспективы своих родных команд.



— За киевским «Динамо» следишь?

— Да. Стараюсь не пропускать матчи бело-синих.



— Если бы вдруг поступило предложение от «Динамо», вернулся бы?

— Почему нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально.



— Как тебе действия Забарного, Попова, Сироты?

— Неплохие ребята, стараются. У них еще все впереди. Главное, чтобы травмы не беспокоили.



— При Мирче Луческу игра и результаты команды улучшились?

— Вы же сами все видите. Все очевидно. К результату, думаю, вопросов быть не должно. Да, может, не всегда получается яркая игра, но были и классные матчи.



— «Динамо» по силам в нынешнем чемпионате выиграть золотые медали?

— Вполне. Киевляне сейчас фавориты чемпионской гонки. У них есть запас в четыре очка. Просто нужно не сбавлять обороты и продолжать в том же духе.



— С кем из бывших партнеров чаще всего общаешься?

— Переписываемся с Сергеем Рыбалкой, Сергеем Сидорчуком. Сидор — красавец, в матче с «Зарей» хорошо дал за уши вратарю. Да и вообще сильную игру выдал.



— Киевлянам сложно будет пройти «Вильярреал» в Лиге Европы?

— Я желаю динамовцам сотворить чудо. Однако пробиться в четвертьфинал будет сродни подвигу.



— Последний раз в составе сборной Украины ты выходил на поле в начале 2018 года? Многое изменилось в главной команде страны за эти три года?

— Что там говорить, национальная команда сейчас здорово играет. Есть и результат, а это самое важное.



— Чего «сине-желтые» могут добиться на чемпионате Европы?

— Считаю, что из группы команда Андрея Шевченко должна выходить, а там все возможно. Сейчас многие футболисты сборной выступают в сильных европейских чемпионатах. Впрочем, и те исполнители, которые играют в украинском чемпионате, в главной команде страны смотрятся на уровне, поэтому я с надеждой смотрю на предстоящий чемпионат Европы.

Читайте также: Евгений ХАЧЕРИДИ: «У меня были конкретные предложения из Украины»