Евгений ХАЧЕРИДИ: «Вернуться в Динамо? Почему нет?»

Бывший игрок столичного клуба не очень верит в возвращение, но допускает такой вариант

  • 17.03.2021 11:41
  • 1287 просмотров
  • 10 комментариев
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Вернуться в Динамо? Почему нет?»
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал результаты и перспективы своих родных команд.
 
— За киевским «Динамо» следишь?
— Да. Стараюсь не пропускать матчи бело-синих.
 
— Если бы вдруг поступило предложение от «Динамо», вернулся бы?
— Почему нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально.
 
— Как тебе действия Забарного, Попова, Сироты?
— Неплохие ребята, стараются. У них еще все впереди. Главное, чтобы травмы не беспокоили.
 
— При Мирче Луческу игра и результаты команды улучшились?
— Вы же сами все видите. Все очевидно. К результату, думаю, вопросов быть не должно. Да, может, не всегда получается яркая игра, но были и классные матчи.
 
— «Динамо» по силам в нынешнем чемпионате выиграть золотые медали?
— Вполне. Киевляне сейчас фавориты чемпионской гонки. У них есть запас в четыре очка. Просто нужно не сбавлять обороты и продолжать в том же духе.
 
— С кем из бывших партнеров чаще всего общаешься?
— Переписываемся с Сергеем Рыбалкой, Сергеем Сидорчуком. Сидор — красавец, в матче с «Зарей» хорошо дал за уши вратарю. Да и вообще сильную игру выдал. 
 
— Киевлянам сложно будет пройти «Вильярреал» в Лиге Европы?
— Я желаю динамовцам сотворить чудо. Однако пробиться в четвертьфинал будет сродни подвигу.
 
— Последний раз в составе сборной Украины ты выходил на поле в начале 2018 года? Многое изменилось в главной команде страны за эти три года?
— Что там говорить, национальная команда сейчас здорово играет. Есть и результат, а это самое важное.
 
— Чего «сине-желтые» могут добиться на чемпионате Европы?
— Считаю, что из группы команда Андрея Шевченко должна выходить, а там все возможно. Сейчас многие футболисты сборной выступают в сильных европейских чемпионатах. Впрочем, и те исполнители, которые играют в украинском чемпионате, в главной команде страны смотрятся на уровне, поэтому я с надеждой смотрю на предстоящий чемпионат Европы.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:01
    0
    Та не , уже даже на банке никого не вытеснит .
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 11:58
    0
    “нет уж. умерла так умерла”（с）
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 17.03.2021 11:54
    0
    Разве что в Динамо Минск или Динамо Тбилиси. В Киеве сейчас нет проблем с центральными защитниками. Молодежь подтянулась, прогрессирует, за сборную играет. Жека же напротив - "сбитый летчик", который на серьезном уровне уже вряд ли где либо сыграет.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 17.03.2021 11:52
    -2
    Одні свиноязикі в коментах. Ми живемо на росії, свиноязикі?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:51
    0
    Надо было в ранние годы не быть дебилом.
    Евгений нет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:47
    +1
    Vlato0709, 17.03.2021 11:46
    Когда луческу был в Шахтере, он хотел видеть Женю в своей команде. А сейчас.....
    Когда, в 2ОО9-м? Никак не в 2О21
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 17.03.2021 11:47
    +1
    Сидеть на банке в Бресте и хотеть в Динамо?
    Женя , спустись на землю, больше 2к $ в месяц тебе уже никто не будет платить, так что бери пример с Милевского!
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 17.03.2021 11:46
    0
    Когда луческу был в Шахтере, он хотел видеть Женю в своей команде. А сейчас.....
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 17.03.2021 11:44
    +4
    Какое Динамо? Максимум в Минай к Миле!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:43
    +3
    Потому что нет. Поезд ушел, лучше на молодняк рассчитывать, а не камбэки делать. Тем более не потянул толком у белорусов даже
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 17.03.2021 11:44
    +4
    Какое Динамо? Максимум в Минай к Миле!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:43
    +3
    Потому что нет. Поезд ушел, лучше на молодняк рассчитывать, а не камбэки делать. Тем более не потянул толком у белорусов даже
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 11:47
    +1
    Vlato0709, 17.03.2021 11:46
    Когда луческу был в Шахтере, он хотел видеть Женю в своей команде. А сейчас.....
    Когда, в 2ОО9-м? Никак не в 2О21
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 17.03.2021 11:47
    +1
    Сидеть на банке в Бресте и хотеть в Динамо?
    Женя , спустись на землю, больше 2к $ в месяц тебе уже никто не будет платить, так что бери пример с Милевского!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 12:01
    0
    Та не , уже даже на банке никого не вытеснит .
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 11:58
    0
    “нет уж. умерла так умерла”（с）
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 17.03.2021 11:54
    0
    Разве что в Динамо Минск или Динамо Тбилиси. В Киеве сейчас нет проблем с центральными защитниками. Молодежь подтянулась, прогрессирует, за сборную играет. Жека же напротив - "сбитый летчик", который на серьезном уровне уже вряд ли где либо сыграет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 11:51
    0
    Надо было в ранние годы не быть дебилом.
    Евгений нет.
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 17.03.2021 11:46
    0
    Когда луческу был в Шахтере, он хотел видеть Женю в своей команде. А сейчас.....
    Ссылка
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