Евгений ХАЧЕРИДИ: «Вернуться в Динамо? Почему нет?»

33-летний экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал результаты и перспективы своих родных команд.
— За киевским «Динамо» следишь?
— Да. Стараюсь не пропускать матчи бело-синих.
— Если бы вдруг поступило предложение от «Динамо», вернулся бы?
— Почему нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально.
— Как тебе действия Забарного, Попова, Сироты?
— Неплохие ребята, стараются. У них еще все впереди. Главное, чтобы травмы не беспокоили.
— При Мирче Луческу игра и результаты команды улучшились?
— Вы же сами все видите. Все очевидно. К результату, думаю, вопросов быть не должно. Да, может, не всегда получается яркая игра, но были и классные матчи.
— «Динамо» по силам в нынешнем чемпионате выиграть золотые медали?
— Вполне. Киевляне сейчас фавориты чемпионской гонки. У них есть запас в четыре очка. Просто нужно не сбавлять обороты и продолжать в том же духе.
— С кем из бывших партнеров чаще всего общаешься?
— Переписываемся с Сергеем Рыбалкой, Сергеем Сидорчуком. Сидор — красавец, в матче с «Зарей» хорошо дал за уши вратарю. Да и вообще сильную игру выдал.
— Киевлянам сложно будет пройти «Вильярреал» в Лиге Европы?
— Я желаю динамовцам сотворить чудо. Однако пробиться в четвертьфинал будет сродни подвигу.
— Последний раз в составе сборной Украины ты выходил на поле в начале 2018 года? Многое изменилось в главной команде страны за эти три года?
— Что там говорить, национальная команда сейчас здорово играет. Есть и результат, а это самое важное.
— Чего «сине-желтые» могут добиться на чемпионате Европы?
— Считаю, что из группы команда Андрея Шевченко должна выходить, а там все возможно. Сейчас многие футболисты сборной выступают в сильных европейских чемпионатах. Впрочем, и те исполнители, которые играют в украинском чемпионате, в главной команде страны смотрятся на уровне, поэтому я с надеждой смотрю на предстоящий чемпионат Европы.
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Источник — zbirna.com
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Евгений нет.
Женя , спустись на землю, больше 2к $ в месяц тебе уже никто не будет платить, так что бери пример с Милевского!
Женя , спустись на землю, больше 2к $ в месяц тебе уже никто не будет платить, так что бери пример с Милевского!
Евгений нет.
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