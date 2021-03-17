Евгений ХАЧЕРИДИ: «У меня были конкретные предложения из Украины»

33-летний экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, что после ухода из брестского «Динамо» рассматривает предложения для продолжения карьеры.



— Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.

— Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.



— На физическую форму грех жаловаться?

— Если найти команду, то, думаю, дней 10-ти мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей мере занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе.



— Когда планируешь определиться с командой?

— Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.



— Страна не имеет значения?

— Нет.



— Были ли предложения из Украины?

— Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу.



— Что не получилось в Беларуси?

— Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.



— Если не ошибаюсь, у тебя контракт с «Динамо» был до конца нынешнего года.

— Совершенно верно.



— С тобой рассчитались?

— Частично. До конца вопрос еще не закрыт.



— Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?

— Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.



— Первенство соседней страны намного ниже уровнем украинской УПЛ?

— Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но не намного.



— После ухода из киевского «Динамо» тебе пока так и не удавалось закрепиться в какой-то из команд надолго. Всему виной травмы?

— Почему? У меня были разве что микроповреждения, не более того. Были дисквалификации, но я сам виноват, наделал делов.



— А в ПАОКе?

— Это отдельная история, к которой я не хотел бы возвращаться.



— Не загадывал, сколько ты готов еще играть на высоком уровне?

— Не могу сказать. Как Бог даст. Понятно, что до 40-ка лет не буду выступать, но сейчас чувствую себя великолепно, готов выкладываться на поле на все 100.