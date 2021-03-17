Евгений ХАЧЕРИДИ: «У меня были конкретные предложения из Украины»

Бывший защитник «Динамо» признался, что шансы на его возвращение в УПЛ есть

  • 17.03.2021 09:20
  • 2941 просмотр
  • 10 комментариев
Евгений ХАЧЕРИДИ: «У меня были конкретные предложения из Украины»
© zbirna.com. Евгений Хачериди

33-летний экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, что после ухода из брестского «Динамо» рассматривает предложения для продолжения карьеры.
 
— Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.
— Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.
 
— На физическую форму грех жаловаться?
— Если найти команду, то, думаю, дней 10-ти мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей мере занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе.
 
— Когда планируешь определиться с командой?
— Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.
 
— Страна не имеет значения?
— Нет.
 
— Были ли предложения из Украины?
— Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. 
 
— Что не получилось в Беларуси?
— Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.
 
— Если не ошибаюсь, у тебя контракт с «Динамо» был до конца нынешнего года.
— Совершенно верно.
 
— С тобой рассчитались?
— Частично. До конца вопрос еще не закрыт.
 
— Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?
— Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.
 
— Первенство соседней страны намного ниже уровнем украинской УПЛ?
— Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но не намного.
 
— После ухода из киевского «Динамо» тебе пока так и не удавалось закрепиться в какой-то из команд надолго. Всему виной травмы?
— Почему? У меня были разве что микроповреждения, не более того. Были дисквалификации, но я сам виноват, наделал делов.
 
— А в ПАОКе?
— Это отдельная история, к которой я не хотел бы возвращаться.
 
— Не загадывал, сколько ты готов еще играть на высоком уровне?
— Не могу сказать. Как Бог даст. Понятно, что до 40-ка лет не буду выступать, но сейчас чувствую себя великолепно, готов выкладываться на поле на все 100.

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Источник — zbirna.com

(10 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:21
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:11
    Для встрявателя.
    Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
    Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
    В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
    Встрявателя во что?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:11
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:09
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Для встрявателя.
    Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
    Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
    В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:11
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:09
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Я помню, такой вот он, наш очередной «топ»
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:09
    0
    dd dent, 17.03.2021 09:36
    Волынь ждёт вообще-то
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 10:02
    0
    Краще б Рух замість Сігурдсона підписав
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 17.03.2021 10:00
    +1
    Сєля і Міля вже повернулись. Думали що тут в УПЛ можна пішки ходити.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 09:36
    0
    Bismuth, 17.03.2021 09:29
    Пора возрождать ОЛКОМ Мелитополь, и - в УПЛ!
    Родина ждёт героя.
    Волынь ждёт вообще-то
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.03.2021 09:31
    0
    "Как только появится достойное предложение" - а какое оно "достойное" в понятии Евгения? Может давно уже пора снижать планку, и что значит страна не имеет значения?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 09:29
    0
    Пора возрождать ОЛКОМ Мелитополь, и - в УПЛ!
    Родина ждёт героя.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.03.2021 09:23
    +1
    Дятел есть дятел
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 17.03.2021 10:00
    +1
    Сєля і Міля вже повернулись. Думали що тут в УПЛ можна пішки ходити.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.03.2021 09:23
    +1
    Дятел есть дятел
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:21
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:11
    Для встрявателя.
    Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
    Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
    В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
    Встрявателя во что?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:11
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:09
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Для встрявателя.
    Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
    Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
    В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:11
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:09
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Я помню, такой вот он, наш очередной «топ»
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:09
    0
    dd dent, 17.03.2021 09:36
    Волынь ждёт вообще-то
    Жека начинал играть на родине - в Мелитополе...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 10:02
    0
    Краще б Рух замість Сігурдсона підписав
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 09:36
    0
    Bismuth, 17.03.2021 09:29
    Пора возрождать ОЛКОМ Мелитополь, и - в УПЛ!
    Родина ждёт героя.
    Волынь ждёт вообще-то
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.03.2021 09:31
    0
    "Как только появится достойное предложение" - а какое оно "достойное" в понятии Евгения? Может давно уже пора снижать планку, и что значит страна не имеет значения?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 09:29
    0
    Пора возрождать ОЛКОМ Мелитополь, и - в УПЛ!
    Родина ждёт героя.
    Ссылка
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