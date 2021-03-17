Евгений ХАЧЕРИДИ: «У меня были конкретные предложения из Украины»

33-летний экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, что после ухода из брестского «Динамо» рассматривает предложения для продолжения карьеры.
— Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.
— Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.
— На физическую форму грех жаловаться?
— Если найти команду, то, думаю, дней 10-ти мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей мере занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе.
— Когда планируешь определиться с командой?
— Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.
— Страна не имеет значения?
— Нет.
— Были ли предложения из Украины?
— Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу.
— Что не получилось в Беларуси?
— Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.
— Если не ошибаюсь, у тебя контракт с «Динамо» был до конца нынешнего года.
— Совершенно верно.
— С тобой рассчитались?
— Частично. До конца вопрос еще не закрыт.
— Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?
— Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.
— Первенство соседней страны намного ниже уровнем украинской УПЛ?
— Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но не намного.
— После ухода из киевского «Динамо» тебе пока так и не удавалось закрепиться в какой-то из команд надолго. Всему виной травмы?
— Почему? У меня были разве что микроповреждения, не более того. Были дисквалификации, но я сам виноват, наделал делов.
— А в ПАОКе?
— Это отдельная история, к которой я не хотел бы возвращаться.
— Не загадывал, сколько ты готов еще играть на высоком уровне?
— Не могу сказать. Как Бог даст. Понятно, что до 40-ка лет не буду выступать, но сейчас чувствую себя великолепно, готов выкладываться на поле на все 100.
Источник — zbirna.com
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Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
Родина ждёт героя.
Родина ждёт героя.
Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
Евгений Григорьевич Хачериди — футболист «Динамо» (Киев) и сборной Украины, играет на позиции центрального защитника. Родился 28 июля 1987 года в Мелитополе.
Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» .
Родина ждёт героя.
Родина ждёт героя.
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