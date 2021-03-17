Лерой САНЕ: «Путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане»

Хавбек «Баварии» – о предстоящем поединке с «Лацио»

  • 17.03.2021 11:25
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Лерой САНЕ: «Путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник немецкой «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».

«Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с «Лацио» еще не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. «Лацио» очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое», - сказал Сане.

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:1.

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Источник — УЕФА

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