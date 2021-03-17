Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим сыграть с Баварией достойно»

Наставник «Лацио» – о предстоящем ответном матче с «Баварией»

  • 17.03.2021 11:03
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Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим сыграть с Баварией достойно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер итальянского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей. Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф.

Мы понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи. Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с «Баварией» мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно», - сказал Индзаги.

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:1.

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Источник — УЕФА

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