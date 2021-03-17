СУРКИС: Если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком

Президент «Динамо» – о работе итальянских кураторов

  • 17.03.2021 11:08
  • 3066 просмотров
  • 6 комментариев
СУРКИС: Если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком
© УАФ. Пьерлуиджи Коллина и Григорий Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о периоде правления итальянских кураторов в Украине.
 
 – Как вам период правления итальянских кураторов в Украине? Прошло больше 10 лет как Ваш брат Григорий Суркис пригласил в украинский футбол Пьерлуиджи Коллину.
– Пока был Коллина, был какой-то порядок. На него влиять не могли, это я могу сказать точно. Не мог никто, ни один из сотрудников ФФУ сказать: «Поставь на тот матч того или того!». Говорю это с полной ответственностью. Я молчу. Но я ни в коем мере не стараюсь приспособиться. Я слышал, что Гельзин сказал, что еще будет вишенка на торте. Поверьте, если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком.
 
– Вы не хотите говорить перед финальной чемпионской гонкой?
– Я ничего не говорю уже, потому что читаю между строк. Делаю добрые дела, а меня еще в чем-то обвиняют. Запретили, например, играть команде на стадионе «Динамо», под которую мы готовили поле. Если б я знал, что так будет, нельзя будет играть, то мы б не включали подогрев. Один матч не подготовил поле «Ингулец» и ему дали 0:3. Всего один матч! А посчитайте, сколько игр мы провели за этот единственный месяц. 
 
Но вместо того, чтобы нам сказать спасибо, оштрафовать «Олимпик», указать ему на ошибки… что-то мы бы может со своей стороны сделали, охрану какую-то организовали. Так нет же, безапелляционно заявляют, что на стадионе «Динамо» проводить матчи нельзя и закрывают. Закрыли и закрыли. Я настроен позитивно! Сейчас травку срежем, посеем, поверьте, будет лучшее поле. Во всем можно найти позитив. И надо жить в позитиве, и надеяться, что все стороны конфликта наконец услышат друг друга. И слава Богу в нашем футболе наступит мир. И мы будем болеть только на футбольных матчах.

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Источник — Бомбардир

(15 голосов)

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Комментарии
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.03.2021 12:09
    +1
    Wildcat, 17.03.2021 11:50
    Ну как бы пора уже
    Или снова будем смотреть как шахтёр добывает победы в кабинетах ?
    Ты же понимаешь,что Динамо так же не чисто,как и Шахтер, иначе бы Суркис уже давно начал говорить
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:50
    0
    Ну как бы пора уже
    Или снова будем смотреть как шахтёр добывает победы в кабинетах ?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.03.2021 11:46
    +1
    2. Арбітри, які не виконують або відмовляються виконувати повставлені завдання судити “потрібно” - надалі не отримують призначень або відстороняються до завершення сезону. Серед таких в УПЛ - Бойко, Козик, Балакін в УПЛ та Бондар у 1 Лізі.
    3. Арбітрам УПЛ - Можаровському, Абдулі, Кутакову, Труханову у грудні 2019 від комітету арбітрів було надіслано листи погрози про їхнє погане, читай “неправильне” суддівство. Цим арбітрам пригрозили дочасним завершенням кар’єри!
    4. Щороку УЄФА перераховує на робивток школи молодого арбітра УАФ 100 000 євро. Але на навчання ці кошти не виділяються? Чи цікавиться тим, де вони сеньйор Лучі?
    5. Арбітри та асистенти U-19, та 2 Ліги постійно працюють в мінус! Бо їхні гонорари взагалі не покривають витрати на проїзд на матчі. Повне сприяння корупції та підштовхування цих арбітрів брати хабарі та “вбивати” команди на полі.
    А тепер - веселі картинки!
    - Гравець Динамо - Сидорчук у нас виявляється - "дурак"!
    - Президент ФК Рух - Козловський виявляється не просто ідіот! Ви ще й виродок, на додачу!
    - А президент ДК Ігор Суркіс хай іде нах! Так хоче видатний бос арбітрів Лучі!
    - ну і чергова родзиночка на маскарпоне. Деякі арбітри нижчих ліг їздять на ігри . . . велосипедами. Економлячи гроші! Поки їхній бос - Лучано Лучі без затримок отримує 411 ТИСЯЧ гривень щомісяця солодкої зарплатні.
    https://www.facebook.com/Andriyak/posts/5201016073258003
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.03.2021 11:46
    +1
    Журналист Константин Андриюк опубликовал скрины из якобы переписки главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи с украинскими судьями.
    1. 13-14 липня упродовж наради серед арбітрів УПЛ (було присутньо 28 осіб) особисто Лучано Лучі наказав - дослівно: “4 команди - Металіст, Оболонь, Агробізнес та Інгулець, це банда, з якою треба діяти дуже жорстко”. Таким чином, Лучано Лучі дав прямі вказівки, як судити матчі завершення 1 Ліги. Фактично розділивши команди на “наші” та “не наші”.
    3. Співробітник комітету арбітрів УАФ - Приступа С. (наприкінці сезону 2019/20) телефонував (за вказівками 1-го віце-президента УАФ - Вадима Костюченка) арбітрам перед кожним матчем ФК “Волинь”. Зазвичай оголошувалися суми від 100 000 до 200 000 тисяч грн.
    4. Після відставки Колліни, всі підвищення та ротація арбітрів між Лігами контролюються Костюченком. За потрібний перехід та підвищення арбітра в класі, фігурують суми від $5 000 до $10 000.
    - Вислови арбітражних експертів Лучі називає “Brain masturbation”. Болить видно людині ця тема у віці 71 рік 🙂
    - На інсайдерські заяви журналістів ця людина реагує прямими погрозами своїм підлеглим!
    - тренера-Шарана він називає просто “дураком“ і пропонує йому “від...батися”!
    - Владислав Лупашко, капітан "Інгульця" у нього "тупий ідіот". І натякає арбітрам запам'ятати його, щоб вочевидь цілеспрямовано карати жовтими та червоними картками!
    І наостанок!
    Запам’ятайте!
    Наші арбітри, вже понад 10 років не відсудили:
    - жодну фінальну частину чемпіонату Європи
    - жодну фінальну частину Кубку Світу
    - жодного серйозного матчу топових збірних
    - жодного матчу групового турніру Ліги Чемпіонів і вище.
    І не відсудять!
    Поки ними керує такий ось прихильник “masturbation” та “stupid idiot”
    https://www.facebook.com/Andriyak/posts/5196129277080016
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 11:19
    +3
    Так почему бы не начать говорить сейчас? Собраться с другими президентами и ударить по макароннику? Значит не все так чисто?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2021 11:16
    +3
    Могу только представить, что может выдожить И.Суркис о том, что там делается под ковром ОПГ УАФ... Заинтриговал....
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 17.03.2021 11:19
    +3
    Так почему бы не начать говорить сейчас? Собраться с другими президентами и ударить по макароннику? Значит не все так чисто?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2021 11:16
    +3
    Могу только представить, что может выдожить И.Суркис о том, что там делается под ковром ОПГ УАФ... Заинтриговал....
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.03.2021 12:09
    +1
    Wildcat, 17.03.2021 11:50
    Ну как бы пора уже
    Или снова будем смотреть как шахтёр добывает победы в кабинетах ?
    Ты же понимаешь,что Динамо так же не чисто,как и Шахтер, иначе бы Суркис уже давно начал говорить
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.03.2021 11:46
    +1
    2. Арбітри, які не виконують або відмовляються виконувати повставлені завдання судити “потрібно” - надалі не отримують призначень або відстороняються до завершення сезону. Серед таких в УПЛ - Бойко, Козик, Балакін в УПЛ та Бондар у 1 Лізі.
    3. Арбітрам УПЛ - Можаровському, Абдулі, Кутакову, Труханову у грудні 2019 від комітету арбітрів було надіслано листи погрози про їхнє погане, читай “неправильне” суддівство. Цим арбітрам пригрозили дочасним завершенням кар’єри!
    4. Щороку УЄФА перераховує на робивток школи молодого арбітра УАФ 100 000 євро. Але на навчання ці кошти не виділяються? Чи цікавиться тим, де вони сеньйор Лучі?
    5. Арбітри та асистенти U-19, та 2 Ліги постійно працюють в мінус! Бо їхні гонорари взагалі не покривають витрати на проїзд на матчі. Повне сприяння корупції та підштовхування цих арбітрів брати хабарі та “вбивати” команди на полі.
    А тепер - веселі картинки!
    - Гравець Динамо - Сидорчук у нас виявляється - "дурак"!
    - Президент ФК Рух - Козловський виявляється не просто ідіот! Ви ще й виродок, на додачу!
    - А президент ДК Ігор Суркіс хай іде нах! Так хоче видатний бос арбітрів Лучі!
    - ну і чергова родзиночка на маскарпоне. Деякі арбітри нижчих ліг їздять на ігри . . . велосипедами. Економлячи гроші! Поки їхній бос - Лучано Лучі без затримок отримує 411 ТИСЯЧ гривень щомісяця солодкої зарплатні.
    https://www.facebook.com/Andriyak/posts/5201016073258003
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.03.2021 11:46
    +1
    Журналист Константин Андриюк опубликовал скрины из якобы переписки главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи с украинскими судьями.
    1. 13-14 липня упродовж наради серед арбітрів УПЛ (було присутньо 28 осіб) особисто Лучано Лучі наказав - дослівно: “4 команди - Металіст, Оболонь, Агробізнес та Інгулець, це банда, з якою треба діяти дуже жорстко”. Таким чином, Лучано Лучі дав прямі вказівки, як судити матчі завершення 1 Ліги. Фактично розділивши команди на “наші” та “не наші”.
    3. Співробітник комітету арбітрів УАФ - Приступа С. (наприкінці сезону 2019/20) телефонував (за вказівками 1-го віце-президента УАФ - Вадима Костюченка) арбітрам перед кожним матчем ФК “Волинь”. Зазвичай оголошувалися суми від 100 000 до 200 000 тисяч грн.
    4. Після відставки Колліни, всі підвищення та ротація арбітрів між Лігами контролюються Костюченком. За потрібний перехід та підвищення арбітра в класі, фігурують суми від $5 000 до $10 000.
    - Вислови арбітражних експертів Лучі називає “Brain masturbation”. Болить видно людині ця тема у віці 71 рік 🙂
    - На інсайдерські заяви журналістів ця людина реагує прямими погрозами своїм підлеглим!
    - тренера-Шарана він називає просто “дураком“ і пропонує йому “від...батися”!
    - Владислав Лупашко, капітан "Інгульця" у нього "тупий ідіот". І натякає арбітрам запам'ятати його, щоб вочевидь цілеспрямовано карати жовтими та червоними картками!
    І наостанок!
    Запам’ятайте!
    Наші арбітри, вже понад 10 років не відсудили:
    - жодну фінальну частину чемпіонату Європи
    - жодну фінальну частину Кубку Світу
    - жодного серйозного матчу топових збірних
    - жодного матчу групового турніру Ліги Чемпіонів і вище.
    І не відсудять!
    Поки ними керує такий ось прихильник “masturbation” та “stupid idiot”
    https://www.facebook.com/Andriyak/posts/5196129277080016
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 11:50
    0
    Ну как бы пора уже
    Или снова будем смотреть как шахтёр добывает победы в кабинетах ?
    Ссылка
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