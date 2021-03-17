СУРКИС: Если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о периоде правления итальянских кураторов в Украине.



– Как вам период правления итальянских кураторов в Украине? Прошло больше 10 лет как Ваш брат Григорий Суркис пригласил в украинский футбол Пьерлуиджи Коллину.

– Пока был Коллина, был какой-то порядок. На него влиять не могли, это я могу сказать точно. Не мог никто, ни один из сотрудников ФФУ сказать: «Поставь на тот матч того или того!». Говорю это с полной ответственностью. Я молчу. Но я ни в коем мере не стараюсь приспособиться. Я слышал, что Гельзин сказал, что еще будет вишенка на торте. Поверьте, если я начну говорить, это будет не вишенка, а клубничка с яблочком.



– Вы не хотите говорить перед финальной чемпионской гонкой?

– Я ничего не говорю уже, потому что читаю между строк. Делаю добрые дела, а меня еще в чем-то обвиняют. Запретили, например, играть команде на стадионе «Динамо», под которую мы готовили поле. Если б я знал, что так будет, нельзя будет играть, то мы б не включали подогрев. Один матч не подготовил поле «Ингулец» и ему дали 0:3. Всего один матч! А посчитайте, сколько игр мы провели за этот единственный месяц.



Но вместо того, чтобы нам сказать спасибо, оштрафовать «Олимпик», указать ему на ошибки… что-то мы бы может со своей стороны сделали, охрану какую-то организовали. Так нет же, безапелляционно заявляют, что на стадионе «Динамо» проводить матчи нельзя и закрывают. Закрыли и закрыли. Я настроен позитивно! Сейчас травку срежем, посеем, поверьте, будет лучшее поле. Во всем можно найти позитив. И надо жить в позитиве, и надеяться, что все стороны конфликта наконец услышат друг друга. И слава Богу в нашем футболе наступит мир. И мы будем болеть только на футбольных матчах.