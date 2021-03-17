Суркис жестко прокомментировал дисквалификацию стадиона Динамо

Президент «Динамо» уверен, что киевляне придумают, как использовать родную арену

  • 17.03.2021 10:25
  • 2936 просмотров
  • 10 комментариев
Суркис жестко прокомментировал дисквалификацию стадиона Динамо
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию стадиона «Динамо» до конца сезона.
 
«Мы включили подогрев после нашей игры с «Колосом» в декабре. Тот матч мы сыграли 2:2. В нем чуть не оторвали ногу Шапаренко и не была показана красная. Он начал тренироваться только в ОАЭ через полтора месяца, за 3-4 дня до окончания сборов. И все пропустили этот эпизод, кроме наших врачей, тренеров и меня. Это так, к слову, о сопутствующих обстоятельствах…
 
Так вот, мы сразу включили подогрев, не понимая, какая будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на «Динамо», потому что не хотели испортить «Олимпийский» перед еврокубками. Потом приходит просьба от «Колоса», чтобы провести матч с «Шахтером» на нашем стадионе. Потому что в Ковалевке поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю решение провести матч на «Динамо». Провели. Потом пришла просьба от «Десны» провести 2 матча у нас. Провели! Дальше обращается к нам «Агробизнес» по согласованию с «Шахтером», чтобы сыграть Кубок на стадионе «Динамо». Мы снова не отказали! Скажите, пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола?! Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в интересах национальной сборной! 
 
А потом нам говорят: «Поле - огород!». Конечно, проведя 6 матчей на поле в течении 3-х недель, в этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды разных возрастов, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену во благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пускай покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали! 
 
То, что «Олимпик» не смог организовать охрану, судейство, это не ко мне вопросы. Эти претензии к принимающей стороне. Мы получаем символическую арендную плату, а сами платим в 3-4 раза больше, играя на «Олимпийском! И предоставляем поле только потому, что я видел, как президенты «Олимпика» и «Десны» горят футболом. Им все равно где играть, они хотят сохранить наш футбол в тяжелейших условиях пандемии. Они готовы были играть хоть на двух стадионах, лишь бы закончить чемпионат.  
 
Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах. И самое главное я хочу, чтобы не было подковерных игр. Надеюсь, я не наговорил на штраф, а то у меня деньги скоро закончатся. Я так боюсь штрафов, что трясусь весь. Мне «факи» будут посылать?! Та я сам могу их засунуть куда надо, кому угодно. Я в 62 года душу, сердце оставляю в футболе! На семье это сказывается… И меня еще посылают! Вы видели что-то подобное?!», – сказал Суркис.

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Источник — Бомбардир

(13 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:52
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:45
    Скоро будет готов стадион им. В. Бойко в Мариуполе и можно теперь ВСЕМ играть ТАМ. Море, солнце, спорт...
    Так меняют только газон, уже больше чем полгода добавляют подогрев и полив. Сам стадион никаких изменений не претерпел, такая же советская бляшанка, что и раньше. Шахтер не захочет там играть.
    https://mrpl.city/news/view/kak-sejchas-vyglyadit-stadion-imeni-bojko-v-mar
    iupole-i-kogda-ego-rekonstruiruyut
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:51
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:46
    Игрек то ?
    Я не понял, а где твои верные песели?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:49
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:46
    Игрек то ?
    ja ja
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:48
    0
    Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах(С)
    Тонкая отсылочка сами знаете к кому
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:46
    0
    Alex86 1, 17.03.2021 10:44
    не особо он последователен
    Игрек то ?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:45
    0
    Скоро будет готов стадион им. В. Бойко в Мариуполе и можно теперь ВСЕМ играть ТАМ. Море, солнце, спорт...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:45
    +1
    Страшное дело
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:44
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:40
    А ты Игорь Михайлович и дальше в благородство играй с каталами и мошенниками, они и не такое сделают
    Ещё перед Лионом тебе говорили -:» Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати»
    ——
    А шахтёр в который раз просто пробил дно, лишив дома такую же команду переселенца , лишь за то, что та посмела не соглашаться с тем беспределом , который творит все тот же шахтёр.
    Методы гопника из подворотни, обокрасть слабого, а если тот попытается перечить - пригрозить ножом .
    Зато при виде равноценного соперника сразу « Милиция , пАмаГите, Хулиганы Зрения Лишают»
    не особо он последователен
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:40
    0
    А ты Игорь Михайлович и дальше в благородство играй с каталами и мошенниками, они и не такое сделают
    Ещё перед Лионом тебе говорили -:» Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати»
    ——
    А шахтёр в который раз просто пробил дно, лишив дома такую же команду переселенца , лишь за то, что та посмела не соглашаться с тем беспределом , который творит все тот же шахтёр.
    Методы гопника из подворотни, обокрасть слабого, а если тот попытается перечить - пригрозить ножом .
    Зато при виде равноценного соперника сразу « Милиция , пАмаГите, Хулиганы Зрения Лишают»
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.03.2021 10:40
    -1
    https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=241
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:45
    +1
    Страшное дело
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:52
    0
    Bismuth, 17.03.2021 10:45
    Скоро будет готов стадион им. В. Бойко в Мариуполе и можно теперь ВСЕМ играть ТАМ. Море, солнце, спорт...
    Так меняют только газон, уже больше чем полгода добавляют подогрев и полив. Сам стадион никаких изменений не претерпел, такая же советская бляшанка, что и раньше. Шахтер не захочет там играть.
    https://mrpl.city/news/view/kak-sejchas-vyglyadit-stadion-imeni-bojko-v-mar
    iupole-i-kogda-ego-rekonstruiruyut
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:51
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:46
    Игрек то ?
    Я не понял, а где твои верные песели?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:49
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:46
    Игрек то ?
    ja ja
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:48
    0
    Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах(С)
    Тонкая отсылочка сами знаете к кому
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:46
    0
    Alex86 1, 17.03.2021 10:44
    не особо он последователен
    Игрек то ?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 10:45
    0
    Скоро будет готов стадион им. В. Бойко в Мариуполе и можно теперь ВСЕМ играть ТАМ. Море, солнце, спорт...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2021 10:44
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:40
    А ты Игорь Михайлович и дальше в благородство играй с каталами и мошенниками, они и не такое сделают
    Ещё перед Лионом тебе говорили -:» Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати»
    ——
    А шахтёр в который раз просто пробил дно, лишив дома такую же команду переселенца , лишь за то, что та посмела не соглашаться с тем беспределом , который творит все тот же шахтёр.
    Методы гопника из подворотни, обокрасть слабого, а если тот попытается перечить - пригрозить ножом .
    Зато при виде равноценного соперника сразу « Милиция , пАмаГите, Хулиганы Зрения Лишают»
    не особо он последователен
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:40
    0
    А ты Игорь Михайлович и дальше в благородство играй с каталами и мошенниками, они и не такое сделают
    Ещё перед Лионом тебе говорили -:» Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати»
    ——
    А шахтёр в который раз просто пробил дно, лишив дома такую же команду переселенца , лишь за то, что та посмела не соглашаться с тем беспределом , который творит все тот же шахтёр.
    Методы гопника из подворотни, обокрасть слабого, а если тот попытается перечить - пригрозить ножом .
    Зато при виде равноценного соперника сразу « Милиция , пАмаГите, Хулиганы Зрения Лишают»
    Ссылка
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