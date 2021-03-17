Ханс-Дитер ФЛИК: «Намерены выиграть у Лацио и ответный матч»

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».

«Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.

Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. И наша задача - это продолжать в том же духе», - сказал Флик.

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:1.