Ханс-Дитер ФЛИК: «Намерены выиграть у Лацио и ответный матч»

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».
«Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.
Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. И наша задача - это продолжать в том же духе», - сказал Флик.
Матч «Бавария» – «Лацио» состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:1.
Источник — УЕФА
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