Игорь СУРКИС: «Давайте дадим оценку и нецензурным высказываниям Лучи»

Президент «Динамо» – о громком скандале в украинском футболе

  • 17.03.2021 09:54
  • 3069 просмотров
  • 18 комментариев
Игорь СУРКИС: «Давайте дадим оценку и нецензурным высказываниям Лучи»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал скандал в украинском судейском корпусе:
 
– Игорь Михайлович, как вы отреагировали на опубликованные «Олимпиком» оскорбления со стороны куратора футбольных арбитров Украине Лучано Лучи? В репликах итальянца были посылы и к вам…
 – Всегда неприятно, когда тебя оскорбляют. Если можно верить в подлинность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них задета репутация многих футбольных людей, в том числе и моя. Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фэйк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям?! Я предупреждал в своем интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник.
 
– Вы в интервью сказали, что Лучано Лучи управляем одним из вице-президентов УАФ - Вадимом Костюченко.
– Об этом знает вся Украина, не только я. У нас в футболе всегда были вопросы к судейству, но такого хамского отношения к клубам я не видел. Я смотрел ваше интервью с Владиславом Гельзиным. За поведение после игры «Олимпик» - «Шахтер», я его не оправдываю, Он не имеет право так говорить. В свое время, я также был дисквалифицирован на один матч после эмоциональных заявлений. 
 
Не корректной была форма, в которой он это сказал, оскорбив и журналистов, которые честно разбирали этот момент, объективно. Кто-то говорил, что гол надо было засчитывать, кто-то - что пенальти. Но когда нам, футбольным людям, говорят, что был офсайд – это смешно. Это просто смешно!  Я тогда привожу пример по Холанду, который забил гол в Лиге чемпионов в матче с «Севильей». Арбитры отмотали весь эпизод назад и назначили пенальти в ворота «Севильи». Смотрите весь эпизод тогда, а у нас - часть эпизода. 
 
Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью. 
 
– Лучано Лучи сказал, что сейчас какие-то силы хотят остановить прогресс украинского судейства. Вы заметили прогресс?
– Никто не хочет остановить прогресс, я хочу честного судейства. Был пенальти – ставьте пенальти, был гол – засчитывайте гол. Но дураков же нигде нет. Гол «Олимпика» в ворота «Шахтера» забит честно. 
Мы хотим объективного, честного судейства по отношению ко всем. Больше ничего не хотим. Не хотим, чтобы звонили судьями, давали указания ВАР во время матча, чтобы отдельные функционеры УАФ незаконно назначали арбитров. 
 
Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте! Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?
 
Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей. Гельзина за его эмоциональный спич должны наказать. Но давайте тогда дадим оценку и нецензурным художествам Лучи. Я - за равный подход ко всем. 

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:51
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:48
    При чем тут лай из будки?
    Здеть, безусловно, не мешки ворочать, но все же) на куй нам лч будет если мы этим составом останемся?
    Стало быть кому-то надо раскошелится, если уж вздумали бороться, а не поговорить. Клубов много, что мешает скинуться $?
    Я в замешательстве, что мешает
    Был уверен , что зимой будет проведена тщательная трансферная компания - тренер есть наконец-то, бабки тоже
    А нет, Суркисы другого мнения . Уже говорят , что сам румын не захотел . Ну румын не Лесик, молчать не будет . Так что если это не правда - то скоро узнаём
    А если правда , ну тогда я не понимаю хитрый румынский план
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:48
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:43
    Та он популист до мозга костей
    Так что да , конечно первая его задача , это не Металл - а летние трансферы ДК и чистка команды .
    А по поводу беспредела творимого шахтером и его ручной федерацией пора уже всем клубам подать голос, ну кроме Мариуполя конечно
    ——
    Международные инстанции, как показало Швейцарское дело, тоже любят бабки и кумовство .
    При чем тут лай из будки?
    Здеть, безусловно, не мешки ворочать, но все же) на куй нам лч будет если мы этим составом останемся?
    Стало быть кому-то надо раскошелится, если уж вздумали бороться, а не поговорить. Клубов много, что мешает скинуться $?
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 17.03.2021 10:43
    -1
    Вся эта система с судьями началась еще в 90-х, и начали ее Суркисы! После СССР начинался наш украинский футбол и нужно было его очистить от вливания судьям. Но Суркисы это распространили в украинском футболе, а теперь хотят честного судейства. Это может прийти только во сне.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2021 10:43
    0
    Наша судейская мафия за годы руководства Коллиной и Лучи, окрепла,заматерилась и пустила глубокие корни в наш футбол, начиная от детских и заканчивая ПЛ. Об этом не говорит только ленивый или те, кому футбол триста лет не нужен. Но тем, кто живет в футболе, далеко не безразлично кто и как рулит этим процесом. А рулят плохо, очень плохо, скорее даже безобразно.
    ОПГ УАФ это вполне устраивает, в мутной воде легче ловить жирную рыбу. Но участники процеса, те, кто не шатается по кабинетам здания в Лабораторном переулке, начинают понимать, что их в очередной раз надурили, и павелка со своей компашкой - далеко не тот человек, который готов жизнь положить за украинский футбол...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:43
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:39
    В нашем случае, в лучшем случае, борьба возможна в теории лишь в международных инстанциях, иначе же все обречено на провал.
    Сурк мб дк б занялся?! В то он то металл вздумал помогать возродить, то с ручными чиновниками бороться, а делом заняться никак?
    Та он популист до мозга костей
    Так что да , конечно первая его задача , это не Металл - а летние трансферы ДК и чистка команды .
    А по поводу беспредела творимого шахтером и его ручной федерацией пора уже всем клубам подать голос, ну кроме Мариуполя конечно
    ——
    Международные инстанции, как показало Швейцарское дело, тоже любят бабки и кумовство .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:39
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:35
    Нет, напёрсточники хотят действовать с помпой и размахом
    Мол, вот мы вам самого светилу итальянского судейства привезли, а вы все равно не довольны .
    Ну и замашки гопников дают о себе знать, когда напёрсточники палятся они ещё больше злятся и опускаются до прямых угроз и запугивания ( как было с Олимпиком)
    ——
    А Суркис да , в первую очередь должен усиливать свою команду, но такой произвол тоже нельзя замалчивать, так как в дальнейшем даже ю-21 шахтёра будут приводить к чемпионству судьи , как уже было раньше .
    В нашем случае, в лучшем случае, борьба возможна в теории лишь в международных инстанциях, иначе же все обречено на провал.
    Сурк мб дк б занялся?! В то он то металл вздумал помогать возродить, то с ручными чиновниками бороться, а делом заняться никак?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:37
    0
    Sentinel, 17.03.2021 10:29
    Сильно сомневаюсь. Согласен с Цыганыком, что владельцы клубов сами суют деньги судьям, а потом ноют, что кто-то перебивает их калым.
    Ни что не вечно, а то гумно рано или поздно, надеюсь, окажется там где ему и положено
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:35
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:26
    Не 1 ли х кого покупать по итогу? Зачем платить больше. Да и толку что сурк говорит, игру команды и состав пусть улучшает и не будет возможности или точнее меньше будет возможности палки ставить в колёса
    Нет, напёрсточники хотят действовать с помпой и размахом
    Мол, вот мы вам самого светилу итальянского судейства привезли, а вы все равно не довольны .
    Ну и замашки гопников дают о себе знать, когда напёрсточники палятся они ещё больше злятся и опускаются до прямых угроз и запугивания ( как было с Олимпиком)
    ——
    А Суркис да , в первую очередь должен усиливать свою команду, но такой произвол тоже нельзя замалчивать, так как в дальнейшем даже ю-21 шахтёра будут приводить к чемпионству судьи , как уже было раньше .
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:29
    +1
    dd dent, 17.03.2021 10:26
    Чую рано или поздно смоет всю эту шоблу, вопрос лишь когда это будет
    Сильно сомневаюсь. Согласен с Цыганыком, что владельцы клубов сами суют деньги судьям, а потом ноют, что кто-то перебивает их калым.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:26
    0
    Sentinel, 17.03.2021 10:25
    Не "не могут", а берут нужного человека. Не маленькие ж должны понимать, зачем Павелкам с Костюченками держаться в своем кресле. Весьма прибыльное дело, а на футбол ему чхать. Мы походу не доживем до прозрачности работы УАФ.
    Чую рано или поздно смоет всю эту шоблу, вопрос лишь когда это будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:26
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:24
    Показуха, мол человек со стороны, но он так же любит ахматовские доллары.
    Не 1 ли х кого покупать по итогу? Зачем платить больше. Да и толку что сурк говорит, игру команды и состав пусть улучшает и не будет возможности или точнее меньше будет возможности палки ставить в колёса
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:25
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:10
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Не "не могут", а берут нужного человека. Не маленькие ж должны понимать, зачем Павелкам с Костюченками держаться в своем кресле. Весьма прибыльное дело, а на футбол ему чхать. Мы походу не доживем до прозрачности работы УАФ.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:24
    +2
    dd dent, 17.03.2021 10:10
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Показуха, мол человек со стороны, но он так же любит ахматовские доллары.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:22
    +1
    Кроты, а ну быстро защищать своего итальянского благодетеля , и кузнеца многих успехов шахтёра в Украине!
    Что этот Суркис себе позволяет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:10
    +3
    stopor2016, 17.03.2021 10:07
    Да-да , а макаронники пусть рулят! А вы займитесь своим делом , страна советов давно ушла в прошлое.
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 10:07
    -3
    dd dent, 17.03.2021 09:55
    Займись лучше усилением дк
    Да-да , а макаронники пусть рулят! А вы займитесь своим делом , страна советов давно ушла в прошлое.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 10:05
    +5
    Суркис правильно всё сказал,даже добавить нечего,но на словах всегда и у всех всё получается
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 09:55
    -7
    Займись лучше усилением дк
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 10:05
    +5
    Суркис правильно всё сказал,даже добавить нечего,но на словах всегда и у всех всё получается
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:10
    +3
    stopor2016, 17.03.2021 10:07
    Да-да , а макаронники пусть рулят! А вы займитесь своим делом , страна советов давно ушла в прошлое.
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:24
    +2
    dd dent, 17.03.2021 10:10
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Показуха, мол человек со стороны, но он так же любит ахматовские доллары.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:29
    +1
    dd dent, 17.03.2021 10:26
    Чую рано или поздно смоет всю эту шоблу, вопрос лишь когда это будет
    Сильно сомневаюсь. Согласен с Цыганыком, что владельцы клубов сами суют деньги судьям, а потом ноют, что кто-то перебивает их калым.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:22
    +1
    Кроты, а ну быстро защищать своего итальянского благодетеля , и кузнеца многих успехов шахтёра в Украине!
    Что этот Суркис себе позволяет
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:51
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:48
    При чем тут лай из будки?
    Здеть, безусловно, не мешки ворочать, но все же) на куй нам лч будет если мы этим составом останемся?
    Стало быть кому-то надо раскошелится, если уж вздумали бороться, а не поговорить. Клубов много, что мешает скинуться $?
    Я в замешательстве, что мешает
    Был уверен , что зимой будет проведена тщательная трансферная компания - тренер есть наконец-то, бабки тоже
    А нет, Суркисы другого мнения . Уже говорят , что сам румын не захотел . Ну румын не Лесик, молчать не будет . Так что если это не правда - то скоро узнаём
    А если правда , ну тогда я не понимаю хитрый румынский план
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:48
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:43
    Та он популист до мозга костей
    Так что да , конечно первая его задача , это не Металл - а летние трансферы ДК и чистка команды .
    А по поводу беспредела творимого шахтером и его ручной федерацией пора уже всем клубам подать голос, ну кроме Мариуполя конечно
    ——
    Международные инстанции, как показало Швейцарское дело, тоже любят бабки и кумовство .
    При чем тут лай из будки?
    Здеть, безусловно, не мешки ворочать, но все же) на куй нам лч будет если мы этим составом останемся?
    Стало быть кому-то надо раскошелится, если уж вздумали бороться, а не поговорить. Клубов много, что мешает скинуться $?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2021 10:43
    0
    Наша судейская мафия за годы руководства Коллиной и Лучи, окрепла,заматерилась и пустила глубокие корни в наш футбол, начиная от детских и заканчивая ПЛ. Об этом не говорит только ленивый или те, кому футбол триста лет не нужен. Но тем, кто живет в футболе, далеко не безразлично кто и как рулит этим процесом. А рулят плохо, очень плохо, скорее даже безобразно.
    ОПГ УАФ это вполне устраивает, в мутной воде легче ловить жирную рыбу. Но участники процеса, те, кто не шатается по кабинетам здания в Лабораторном переулке, начинают понимать, что их в очередной раз надурили, и павелка со своей компашкой - далеко не тот человек, который готов жизнь положить за украинский футбол...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:43
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:39
    В нашем случае, в лучшем случае, борьба возможна в теории лишь в международных инстанциях, иначе же все обречено на провал.
    Сурк мб дк б занялся?! В то он то металл вздумал помогать возродить, то с ручными чиновниками бороться, а делом заняться никак?
    Та он популист до мозга костей
    Так что да , конечно первая его задача , это не Металл - а летние трансферы ДК и чистка команды .
    А по поводу беспредела творимого шахтером и его ручной федерацией пора уже всем клубам подать голос, ну кроме Мариуполя конечно
    ——
    Международные инстанции, как показало Швейцарское дело, тоже любят бабки и кумовство .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:39
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:35
    Нет, напёрсточники хотят действовать с помпой и размахом
    Мол, вот мы вам самого светилу итальянского судейства привезли, а вы все равно не довольны .
    Ну и замашки гопников дают о себе знать, когда напёрсточники палятся они ещё больше злятся и опускаются до прямых угроз и запугивания ( как было с Олимпиком)
    ——
    А Суркис да , в первую очередь должен усиливать свою команду, но такой произвол тоже нельзя замалчивать, так как в дальнейшем даже ю-21 шахтёра будут приводить к чемпионству судьи , как уже было раньше .
    В нашем случае, в лучшем случае, борьба возможна в теории лишь в международных инстанциях, иначе же все обречено на провал.
    Сурк мб дк б занялся?! В то он то металл вздумал помогать возродить, то с ручными чиновниками бороться, а делом заняться никак?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:37
    0
    Sentinel, 17.03.2021 10:29
    Сильно сомневаюсь. Согласен с Цыганыком, что владельцы клубов сами суют деньги судьям, а потом ноют, что кто-то перебивает их калым.
    Ни что не вечно, а то гумно рано или поздно, надеюсь, окажется там где ему и положено
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 10:35
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:26
    Не 1 ли х кого покупать по итогу? Зачем платить больше. Да и толку что сурк говорит, игру команды и состав пусть улучшает и не будет возможности или точнее меньше будет возможности палки ставить в колёса
    Нет, напёрсточники хотят действовать с помпой и размахом
    Мол, вот мы вам самого светилу итальянского судейства привезли, а вы все равно не довольны .
    Ну и замашки гопников дают о себе знать, когда напёрсточники палятся они ещё больше злятся и опускаются до прямых угроз и запугивания ( как было с Олимпиком)
    ——
    А Суркис да , в первую очередь должен усиливать свою команду, но такой произвол тоже нельзя замалчивать, так как в дальнейшем даже ю-21 шахтёра будут приводить к чемпионству судьи , как уже было раньше .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:26
    0
    Sentinel, 17.03.2021 10:25
    Не "не могут", а берут нужного человека. Не маленькие ж должны понимать, зачем Павелкам с Костюченками держаться в своем кресле. Весьма прибыльное дело, а на футбол ему чхать. Мы походу не доживем до прозрачности работы УАФ.
    Чую рано или поздно смоет всю эту шоблу, вопрос лишь когда это будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 10:26
    0
    Wildcat, 17.03.2021 10:24
    Показуха, мол человек со стороны, но он так же любит ахматовские доллары.
    Не 1 ли х кого покупать по итогу? Зачем платить больше. Да и толку что сурк говорит, игру команды и состав пусть улучшает и не будет возможности или точнее меньше будет возможности палки ставить в колёса
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 10:25
    0
    dd dent, 17.03.2021 10:10
    На кой черт вообще было брать что его что швейцарца тогда? На всю страну не могут найти нейтрального персонажа? Сильно
    Не "не могут", а берут нужного человека. Не маленькие ж должны понимать, зачем Павелкам с Костюченками держаться в своем кресле. Весьма прибыльное дело, а на футбол ему чхать. Мы походу не доживем до прозрачности работы УАФ.
    Ссылка
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