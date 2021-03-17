Игорь СУРКИС: «Давайте дадим оценку и нецензурным высказываниям Лучи»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал скандал в украинском судейском корпусе:



– Игорь Михайлович, как вы отреагировали на опубликованные «Олимпиком» оскорбления со стороны куратора футбольных арбитров Украине Лучано Лучи? В репликах итальянца были посылы и к вам…

– Всегда неприятно, когда тебя оскорбляют. Если можно верить в подлинность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них задета репутация многих футбольных людей, в том числе и моя. Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фэйк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям?! Я предупреждал в своем интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник.



– Вы в интервью сказали, что Лучано Лучи управляем одним из вице-президентов УАФ - Вадимом Костюченко.

– Об этом знает вся Украина, не только я. У нас в футболе всегда были вопросы к судейству, но такого хамского отношения к клубам я не видел. Я смотрел ваше интервью с Владиславом Гельзиным. За поведение после игры «Олимпик» - «Шахтер», я его не оправдываю, Он не имеет право так говорить. В свое время, я также был дисквалифицирован на один матч после эмоциональных заявлений.



Не корректной была форма, в которой он это сказал, оскорбив и журналистов, которые честно разбирали этот момент, объективно. Кто-то говорил, что гол надо было засчитывать, кто-то - что пенальти. Но когда нам, футбольным людям, говорят, что был офсайд – это смешно. Это просто смешно! Я тогда привожу пример по Холанду, который забил гол в Лиге чемпионов в матче с «Севильей». Арбитры отмотали весь эпизод назад и назначили пенальти в ворота «Севильи». Смотрите весь эпизод тогда, а у нас - часть эпизода.



Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью.



– Лучано Лучи сказал, что сейчас какие-то силы хотят остановить прогресс украинского судейства. Вы заметили прогресс?

– Никто не хочет остановить прогресс, я хочу честного судейства. Был пенальти – ставьте пенальти, был гол – засчитывайте гол. Но дураков же нигде нет. Гол «Олимпика» в ворота «Шахтера» забит честно.

Мы хотим объективного, честного судейства по отношению ко всем. Больше ничего не хотим. Не хотим, чтобы звонили судьями, давали указания ВАР во время матча, чтобы отдельные функционеры УАФ незаконно назначали арбитров.



Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте! Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?



Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей. Гельзина за его эмоциональный спич должны наказать. Но давайте тогда дадим оценку и нецензурным художествам Лучи. Я - за равный подход ко всем.