ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Пять лет назад мне сказали победить в Лиге чемпионов»

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Менхенгладбах:
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Источник — Sport.ua
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