Команды Гвардиолы 12 сезонов подряд забивают минимум по 100 голов

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.
В этой игре подопечные Хосепа Гвардиола забили 100-й и 101-й гол в сезоне 2020/21.
Как сообщает Opta, команды Гвардиолы забивают минимум 100 голов в сезоне с 2008 года. Серия длится 12 сезонов. Всего за это время его подопечные забили 1717 голов за 686 матчей.
Напомним, что Гвардиола с 2008 по 2012 года возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 год работал в «Баварии», а с 2016 года он тренирует «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов.
Источник — Opta
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