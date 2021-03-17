Команды Гвардиолы 12 сезонов подряд забивают минимум по 100 голов

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.

В этой игре подопечные Хосепа Гвардиола забили 100-й и 101-й гол в сезоне 2020/21.

Как сообщает Opta, команды Гвардиолы забивают минимум 100 голов в сезоне с 2008 года. Серия длится 12 сезонов. Всего за это время его подопечные забили 1717 голов за 686 матчей.

Напомним, что Гвардиола с 2008 по 2012 года возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 год работал в «Баварии», а с 2016 года он тренирует «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов.