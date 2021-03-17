Команды Гвардиолы 12 сезонов подряд забивают минимум по 100 голов

Впечатляющее достижение наставника «Ман Сити»

  • 17.03.2021 08:46
  • 384 просмотра
  • 0 комментариев
Команды Гвардиолы 12 сезонов подряд забивают минимум по 100 голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.

В этой игре подопечные Хосепа Гвардиола забили 100-й и 101-й гол в сезоне 2020/21.

Как сообщает Opta, команды Гвардиолы забивают минимум 100 голов в сезоне с 2008 года. Серия длится 12 сезонов. Всего за это время его подопечные забили 1717 голов за 686 матчей.

Напомним, что Гвардиола с 2008 по 2012 года возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 год работал в «Баварии», а с 2016 года он тренирует  «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности