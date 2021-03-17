Дуван САПАТА: «Мы разочарованы, но сезон на этом не заканчивается»

«Аталанта» уступила «Реалу» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий итальянской команды Дуван Сапата прокомментировал игру.

«Мы разочарованы, потому что хотели пройти в следующий раунд.

В первом тайм нам не удалось продемонстрировать наш привычный футбол. После перерыва стало немного лучше, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А и финале Кубка Италии [с «Ювентусом»]. Наш сезон на этом не заканчивается», - сказал Сапата.