Дуван САПАТА: «Мы разочарованы, но сезон на этом не заканчивается»

«Аталанта» уступила «Реалу» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий итальянской команды Дуван Сапата прокомментировал игру.
«Мы разочарованы, потому что хотели пройти в следующий раунд.
В первом тайм нам не удалось продемонстрировать наш привычный футбол. После перерыва стало немного лучше, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.
Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А и финале Кубка Италии [с «Ювентусом»]. Наш сезон на этом не заканчивается», - сказал Сапата.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.