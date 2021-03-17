ДЕ БРЮЙНЕ: «Наша сухая серия важна для Эдерсона и защитников»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал победу над «Боруссией» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно. Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.

Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша сухая серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь.

В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно. Если играют Хесус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает».