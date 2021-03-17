Рейнджерс – Славия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Украинский тренер сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

  • 17.03.2021 01:25
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Рейнджерс – Славия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Глазго Рейнджерс» – «Славия» Прага.

«Играют очень похожие команды во всем. Они безоговорочные лидеры своих чемпионатов, которые в этом сезоне ни разу не проиграли на внутренней арене, практически во всех поединках побеждая. «Рейнджерс» и «Славия» очень много забивают. 

Стивен Джеррард очень качественно работает с командой из Глазго. Могу предположить, что, вероятнее всего, он появится в Премьер-лиге Англии и в любом случае дойдет до должности главного тренера «Ливерпуля». Та работа, которую Джеррард проделывает с шотландским грандом, не может остаться незамеченной. Я почему-то думал, что Юрген Клопп примет сборную Германии, но, прочитав его интервью, я понял, что он доработает свой контракт в «Ливерпуле». Видимо, Ханс-Дитер Флик примет летом Бундестим. 

Джеррарду 40 лет, он молодой и перспективный тренер, у которого все впереди. У «Славии» также молодой 45-летний чешский тренер Йиндржих Трпишовски. Вне всякого сомнения, оба специалиста сейчас делают себе карьеру и имя, как тренеры, благодаря хорошему выступлению своих команд. Благодаря своей работе оба тренера на виду, и за ними следят сильные европейские клубы. Тренеры очень похожи, они организованны сами по себе. 

Первый матч завершился результативной ничьей 1:1, а «Рейнджерс» проявил характер, уступая по ходу встречи и сравняв счет. Соперников ждет очень ровная, непростая, характерная ответная игра. Ближе к выходу в следующий раунд я вижу команду Джеррарда», – сказал Грозный.

Матч «Глазго Рейнджерс» – «Славия» Прага состоится 18 марта. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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