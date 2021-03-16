Зинченко вышел на замену в матче с менхенгладбахской Боруссией

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Зинченко вышел на замену вместо 26-летнего португальца Жоау Канселу на 63-й минуте матча при счете 2:0 в пользу своей команды. Это 21-й матч Александра за «горожан» в текущем сезоне.

Первый поединок между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М завершился победой «горожан» со счетом 2:0.