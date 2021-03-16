Зинченко вышел на замену в матче с менхенгладбахской Боруссией

Украинский футболист «Манчестер Сити» появился на поле на 63-й минуте встречи

  • 16.03.2021 23:40
  • 747 просмотров
  • 0 комментариев
Зинченко вышел на замену в матче с менхенгладбахской Боруссией
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Зинченко вышел на замену вместо 26-летнего португальца Жоау Канселу на 63-й минуте матча при счете 2:0 в пользу своей команды. Это 21-й матч Александра за «горожан» в текущем сезоне.

Первый поединок между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М завершился победой «горожан» со счетом 2:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности