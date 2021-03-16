ВИДЕО. Серхио Рамос реализовал пенальти и похоронил надежды Аталанты

Мадридский «Реал» забил второй гол в поединке ЛЧ на 60-й минуте

  • 16.03.2021 23:28
  • 489 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Серхио Рамос реализовал пенальти и похоронил надежды Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аталанта» (первая игра – 1:0).

На 60-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти и похоронил надежды команды из Бергамо.

ГОЛ! 2:0. Серхио Рамос, 60 мин (пен)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 00:04
    +2
    Він би, падла, так швейцарцям бив... Продажна шкура!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 00:04
    +2
    Він би, падла, так швейцарцям бив... Продажна шкура!!!
    Ссылка
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