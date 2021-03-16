ВИДЕО. Серхио Рамос реализовал пенальти и похоронил надежды Аталанты

16 марта проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аталанта» (первая игра – 1:0).
На 60-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти и похоронил надежды команды из Бергамо.
ГОЛ! 2:0. Серхио Рамос, 60 мин (пен)
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Источник — Sport.ua
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