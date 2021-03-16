Зинченко в запасе. Гвардиола не выставил украинца на матч с Боруссией М

Стали известный стартовые составы «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссии»

  • 16.03.2021 20:49
  • 774 просмотра
  • 3 комментария
Зинченко в запасе. Гвардиола не выставил украинца на матч с Боруссией М
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Канселу, Фоден.

«Боруссия» Менхенгладбах: Соммер — Закария, Тюрам, Штиндль, Лайнер, Хофманн, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Эмболо.

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды.

В первом поединке «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 16.03.2021 20:58
    0
    Невже за слова про всі титули? Жаль.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 16.03.2021 20:57
    +4
    Мстит. Пойду на аталанту!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 16.03.2021 20:55
    +4
    Второй матч подряд? Ясно, будем смотреть Аталанту
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 16.03.2021 20:57
    +4
    Мстит. Пойду на аталанту!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 16.03.2021 20:55
    +4
    Второй матч подряд? Ясно, будем смотреть Аталанту
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 16.03.2021 20:58
    0
    Невже за слова про всі титули? Жаль.
    Ссылка
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