Зинченко в запасе. Гвардиола не выставил украинца на матч с Боруссией М

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.
Стали известны стартовые составы команд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Канселу, Фоден.
«Боруссия» Менхенгладбах: Соммер — Закария, Тюрам, Штиндль, Лайнер, Хофманн, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Эмболо.
24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды.
В первом поединке «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах.
Источник — УЕФА
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