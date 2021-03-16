Зоран МАМИЧ: «Если виноват я, то Модрич и Ловрен – тоже мошенники»

Бывший наставник хорватского клуба приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы

  • 16.03.2021 21:43
  • 1195 просмотров
  • 2 комментария
Зоран МАМИЧ: «Если виноват я, то Модрич и Ловрен – тоже мошенники»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зоран Мамич

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич заявил, что если он виноват, то соучастниками также являются защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник «Реала» Лука Модрич:

«Я выводил деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича до сих пор эти деньги на счетах, которыми он поделился со мной на основании частного контракта. Лука снял их со счета и передал членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны сделать то же самое. Я не хочу навредить их карьерам, но они являются соучастниками!»

Бывший главный тренер хорватского клуба Зоран Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за финансовые хищения и уклонение от уплаты налогов. Брат тренера Здравко Мамич получил срок 6 лет и 6 месяцев за хищение суммы около 15 млн евро. Также 3 года тюрьмы получил бывший директор «Динамо» Дамир Врбанович.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 24sata

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 16.03.2021 22:12
    0
    Модрич на ті гроші видно ЗМ прикупив)) мафія
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 22:03
    +2
    Интересная новость... Модрича надо еще раскрутить за покупку для него Золотого мяча, хорватская тотализаторная мафия оплатила эту "покупку",вся Европа это знает.....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 22:03
    +2
    Интересная новость... Модрича надо еще раскрутить за покупку для него Золотого мяча, хорватская тотализаторная мафия оплатила эту "покупку",вся Европа это знает.....
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 16.03.2021 22:12
    0
    Модрич на ті гроші видно ЗМ прикупив)) мафія
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности