Зоран МАМИЧ: «Если виноват я, то Модрич и Ловрен – тоже мошенники»

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич заявил, что если он виноват, то соучастниками также являются защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник «Реала» Лука Модрич:

«Я выводил деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича до сих пор эти деньги на счетах, которыми он поделился со мной на основании частного контракта. Лука снял их со счета и передал членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны сделать то же самое. Я не хочу навредить их карьерам, но они являются соучастниками!»

Бывший главный тренер хорватского клуба Зоран Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за финансовые хищения и уклонение от уплаты налогов. Брат тренера Здравко Мамич получил срок 6 лет и 6 месяцев за хищение суммы около 15 млн евро. Также 3 года тюрьмы получил бывший директор «Динамо» Дамир Врбанович.