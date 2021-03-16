Младен БАРТУЛОВИЧ: «Успех праздновали, прыгая с поезда на поезд»

В минувшем туре 34-летний хорватский полузащитник Младен Бартулович принес первую выездную победу (1:0) «Ингульцу» в Премьер-лиге. Он реализовал пенальти во встрече с «Минаем».

— Матч в Ужгороде был непростым?

— Мы тщательно готовились к этому матчу, понимая всю его важность. Нам посчастливилось использовать слабые стороны в игре противника. В первом тайме мы забили гол и контролировали ход матча. Однако второй тайм с нашей стороны был не таким ярким.

— «Ингулец» забил гол с 11-метровой отметки…

— Сначала хочу отметить отбор Запорожца. Женя сделал передачу мне, а уже я снабдил передачей Ситчинаву. Нашего форварда сбили в штрафной площади, а мне оставалось реализовать удар с точки. Кстати, арбитр еще раньше мог удалять защитника «Миная» Карася, который сбил меня на подступах к штрафной хозяев.

— Ведя в счете и имея на одного игрока больше, «Ингулец», тем не менее, второй тайм провел осторожнее. Почему?

— Мы понимали, что сопернику нечего терять. Они произвели замены, пытаясь переломить ход игры. Хозяева рисковали. На нас оказывалось большое давление. Определенный мандраж у нас был. Уж очень хотелось победить. Весь второй тайм мы ждали своего момента, но, к сожалению, не сумели увеличить свое преимущество.

— Как отпраздновали свой первый гостевой успех?

— Как? Прыгали с поезда на поезд (смеется). После победы неважно, на чем ты добираешься домой. Все были в хорошем настроении. В таком случае и дорога переносится легче. До следующей игры с «Александрией» есть время, и мы сможем восстановиться.