Челси — Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Атлетико» Мадрид.

«Атлетико», на протяжении месяца теряя очки в матчах Ла Лиги, все равно продолжает лидировать, опережая второй «Реал» на шесть очков. В первом поединке «матрасники» уступили лондонцам со счетом 0:1 и практически ничего не создали у ворот «Челси».

Я предполагаю, что этот месяц у «Атлетико» идет спад. Они же не роботы и не могут одинаково играть. Мадридцы так прекрасно играли в чемпионате Испании, выжимая максимум и штампуя победы. Игроки «Атлетико» - живые люди. У них энергозатратный футбол, они постоянно прессингуют и накрывают. «Матрасники» часто используют высокий прессинг. Симеоне это тоже понимает.

Но «Атлетико» попался очень сложный соперник в лице «Челси», у которого сейчас отличная форма. Лондонцы с новым тренером Томасом Тухелем еще ни разу не проигрывали, практически все время побеждая. В восьми предыдущих поединках «аристократы» пропустили всего лишь один мяч. В пяти предыдущих встречах «Челси» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Благодаря таким результатам лондонцы в АПЛ уже ворвались в зону Лиги чемпионов.

Матч будет достаточно закрытым и организованным. Симеоне реально придется что-то кардинально менять. Вероятнее всего, даже, наверное, на сто процентов, «матрасники» будут играть высоким блоком. Они не будут играть на быстрые атаки, мадридцы сыграют очень агрессивно. «Атлетико» нужно забивать как минимум два мяча, а если один, то нельзя пропускать.

Я не исключаю, что в основе выйдут вместе Луиса Суарес и Жоау Феликс, так как «кольчонерос» нужно забивать, а в одиночку кому-то из этих футболистов сложно будет справиться с оборонными редутами лондонцев. Мало того, если они будут играть в свой излюбленный футбол, это будет в плюс «Челси», так как он не будет открыто играть. Лондонцы сыграют очень организованно и постараются держать мяч в середине поля.

Я вижу, что «Челси» пройдет в четвертьфинал. Я предполагаю, что у англичан больше шансов пройти в следующий этап Лиги чемпионов», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Атлетико» Мадрид состоится 17-го марта. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.