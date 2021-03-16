Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Жена боится меня на матчи отпускать»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал столкновение с Георгием Бущаном во время матча 18-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2):
- У тебя ни матча без приключений: то зуб выбили, теперь нос чуть не сломали.
– Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного.
Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет.
- Все нормально? Как себя чувствуешь?
– Отлично. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать.
Источник — Футбольный формат
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