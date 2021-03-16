Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Жена боится меня на матчи отпускать»

Хавбек «Зари» - о столкновении с Георгием Бущаном

  • 16.03.2021 19:07
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Жена боится меня на матчи отпускать»
© ФК Заря. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал столкновение с Георгием Бущаном во время матча 18-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2):

- У тебя ни матча без приключений: то зуб выбили, теперь нос чуть не сломали.
– Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного.

Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет.

- Все нормально? Как себя чувствуешь?
– Отлично. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать.

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Источник — Футбольный формат

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