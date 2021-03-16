Пеп ГВАРДИОЛА: «Нынешний Ман Сити – моя худшая команда»

Наставник «Манчестер Сити» оценил уровень своей нынешней команды

  • 16.03.2021 18:13
  • 3271 просмотр
  • 6 комментариев
Пеп ГВАРДИОЛА: «Нынешний Ман Сити – моя худшая команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил нынешнюю команду «Горожан» со своими предыдущими командами:

– Какое место эта версия «Манчестер Сити» занимает в списке ваших команд?
– В данный момент, это моя худшая команда, так как другие клубы брали трофеи. В этом году мы не выиграли ничего.

Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия «Манчестер Сити» пока побеждает. Сегодняшней команде еще предстоит доказать свой уровень.

Сегодня «Ман Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах.

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Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 16.03.2021 19:26
    0
    Гвардіола :- В даний момент - це моя найгірша команда, так як інші клуби брали трофеї.
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    Так сказано, наче він, на кшталт Анчелотті, або Пеллегріні, очолював близько 10 і більше команд
    Барселона і Баварія, з мега складом тих часів. Але ж ним керована Баварія так нічого міжнародного і не виграла. Мало того, в перший сезон у ЛЧ, хоч і дійшли до 1/2-ї, але там Реал їх роздер на шмаття в обох матчах - 1:0/4:0(2013/14). А на наступний сезон, друг Енріке, вже з Барсою, упакував Баварію також в обох матчах. І на наступний сезон Атлетіко вибив Пепа Баварію з 1/2-ї. Після чого Пеп звідти втік... до шейхів.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 16.03.2021 18:56
    0
    Гвардіола самокритично але правдиво дав оцінку своїй команді. Поки що без трофеїв а особливо в ЛЧ
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 18:51
    +1
    Тренерам бы с УПЛ такую команду(худшую), по составу.ХОТЯ КТО ТО И С ТАКИМ СОСТАВОМ,МОГБЫ И В ПЯТЕРКУ НЕПОПАСТЬ.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 16.03.2021 18:37
    +3
    Игроки Ман Сити " Нынешний Пеп , худший из Пепов"
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    DK1970
    online
      DK1970, 16.03.2021 18:30
    +2
    Ой, скромняга! Называется сам себя похвалил. Уже без 5 минут чемпы.
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    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 16.03.2021 18:16
    +4
    Ой, ну хватит уже прибедняться, тролляка!
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 16.03.2021 18:16
    +4
    Ой, ну хватит уже прибедняться, тролляка!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 16.03.2021 18:37
    +3
    Игроки Ман Сити " Нынешний Пеп , худший из Пепов"
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 16.03.2021 18:30
    +2
    Ой, скромняга! Называется сам себя похвалил. Уже без 5 минут чемпы.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 18:51
    +1
    Тренерам бы с УПЛ такую команду(худшую), по составу.ХОТЯ КТО ТО И С ТАКИМ СОСТАВОМ,МОГБЫ И В ПЯТЕРКУ НЕПОПАСТЬ.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 16.03.2021 19:26
    0
    Гвардіола :- В даний момент - це моя найгірша команда, так як інші клуби брали трофеї.
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    Так сказано, наче він, на кшталт Анчелотті, або Пеллегріні, очолював близько 10 і більше команд
    Барселона і Баварія, з мега складом тих часів. Але ж ним керована Баварія так нічого міжнародного і не виграла. Мало того, в перший сезон у ЛЧ, хоч і дійшли до 1/2-ї, але там Реал їх роздер на шмаття в обох матчах - 1:0/4:0(2013/14). А на наступний сезон, друг Енріке, вже з Барсою, упакував Баварію також в обох матчах. І на наступний сезон Атлетіко вибив Пепа Баварію з 1/2-ї. Після чого Пеп звідти втік... до шейхів.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 16.03.2021 18:56
    0
    Гвардіола самокритично але правдиво дав оцінку своїй команді. Поки що без трофеїв а особливо в ЛЧ
    Ссылка
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