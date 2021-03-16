Пеп ГВАРДИОЛА: «Нынешний Ман Сити – моя худшая команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил нынешнюю команду «Горожан» со своими предыдущими командами:
– Какое место эта версия «Манчестер Сити» занимает в списке ваших команд?
– В данный момент, это моя худшая команда, так как другие клубы брали трофеи. В этом году мы не выиграли ничего.
Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия «Манчестер Сити» пока побеждает. Сегодняшней команде еще предстоит доказать свой уровень.
Сегодня «Ман Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах.
Источник — Goal.com
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Так сказано, наче він, на кшталт Анчелотті, або Пеллегріні, очолював близько 10 і більше команд
Барселона і Баварія, з мега складом тих часів. Але ж ним керована Баварія так нічого міжнародного і не виграла. Мало того, в перший сезон у ЛЧ, хоч і дійшли до 1/2-ї, але там Реал їх роздер на шмаття в обох матчах - 1:0/4:0(2013/14). А на наступний сезон, друг Енріке, вже з Барсою, упакував Баварію також в обох матчах. І на наступний сезон Атлетіко вибив Пепа Баварію з 1/2-ї. Після чого Пеп звідти втік... до шейхів.
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Так сказано, наче він, на кшталт Анчелотті, або Пеллегріні, очолював близько 10 і більше команд
Барселона і Баварія, з мега складом тих часів. Але ж ним керована Баварія так нічого міжнародного і не виграла. Мало того, в перший сезон у ЛЧ, хоч і дійшли до 1/2-ї, але там Реал їх роздер на шмаття в обох матчах - 1:0/4:0(2013/14). А на наступний сезон, друг Енріке, вже з Барсою, упакував Баварію також в обох матчах. І на наступний сезон Атлетіко вибив Пепа Баварію з 1/2-ї. Після чого Пеп звідти втік... до шейхів.
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