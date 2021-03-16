Сборная Украины проведет матчи в Киеве с болельщиками

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий подтвердил, что матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии сборная Украины проведет в Киеве, а не Львове.

Ожидается, что на матчи пустят болельщиков, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

«Разрешено заполнять стадионы на 30%. Учитывая текущую ситуацию, оба матча в Киеве пройдут с болельщиками. Надеюсь, ситуация не ухудшится», - сказал Записоцкий.

Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.