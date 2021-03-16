Сборная Украины проведет матчи в Киеве с болельщиками

Юрий Записоцкий надеется, что ситуация не ухудшится

  • 16.03.2021 17:28
  • 861 просмотр
  • 4 комментария
Сборная Украины проведет матчи в Киеве с болельщиками
© uaf.ua

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий подтвердил, что матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии сборная Украины проведет в Киеве, а не Львове.

Ожидается, что на матчи пустят болельщиков, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

«Разрешено заполнять стадионы на 30%. Учитывая текущую ситуацию, оба матча в Киеве пройдут с болельщиками. Надеюсь, ситуация не ухудшится», - сказал Записоцкий.

Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:58
    0
    браво кличко---он обратился к минздраву---о запрете игр с зрителями фк бомж-рома---он сказал---будет второй буковель
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 16.03.2021 17:41
    -4
    zelia73, 16.03.2021 17:32
    кличко---я за тебя голосовал---запрети играть мафии в киеве
    Ты голосовал за мафию...
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    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:32
    -2
    кличко---я за тебя голосовал---запрети играть мафии в киеве
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    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2021 17:31
    -4
    Отлично-30 процентов-это приблизительно 25 тысяч соберётся,а это уже солидная поддержка со стороны болельщиков будет
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 17:58
    0
    браво кличко---он обратился к минздраву---о запрете игр с зрителями фк бомж-рома---он сказал---будет второй буковель
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