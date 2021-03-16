Форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию

Форвард «Милана» Анте Ребич был дисквалифицирован на два ближайших матча Серии А. Он пропустит матчи против «Фиорентины» (21 марта) и «Сампдории» (3 апреля).

Хорват получил такое наказание за неуважительные высказывания в адрес арбитра матча против «Наполи» (поражение 0:1) Фабрицио Паскуа.

Также вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма был оштрафован на 10 тысяч евро за угрозы и оскорбления, которые он выкрикивал в адрес скамейки запасных «Наполи».

Сейчас «Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А, отставая на 9 очков от «Интера».