Форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию

Анте Ребич нагрубил судье матча с «Наполи»

  • 16.03.2021 16:58
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Форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Ребич

Форвард «Милана» Анте Ребич был дисквалифицирован на два ближайших матча Серии А. Он пропустит матчи против «Фиорентины» (21 марта) и «Сампдории» (3 апреля).

Хорват получил такое наказание за неуважительные высказывания в адрес арбитра матча против «Наполи» (поражение 0:1) Фабрицио Паскуа.

Также вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма был оштрафован на 10 тысяч евро за угрозы и оскорбления, которые он выкрикивал в адрес скамейки запасных «Наполи».

Сейчас «Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А, отставая на 9 очков от «Интера».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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