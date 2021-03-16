Аккаунт Реала в Твиттере был взломан

Сегодня утром аккаунт мадридского «Реала» в Твиттере был взломан.
Утром на странице клуба в Твиттере появилось сообщение о травме форварда Родриго, которое успели растиражировать многие СМИ. В итоге сообщение оказалось фейковым – игрок абсолютно здоров.
Злоумышленники, которые взломали страницу «Реала» в Твиттере, пока что не известны. Сегодня мадридский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Аталанту».
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Источник — Marca
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