Аккаунт Реала в Твиттере был взломан

Страница мадридского клуба подверглась кибератаке

  • 16.03.2021 16:40
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
Аккаунт Реала в Твиттере был взломан
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня утром аккаунт мадридского «Реала» в Твиттере был взломан.

Утром на странице клуба в Твиттере появилось сообщение о травме форварда Родриго, которое успели растиражировать многие СМИ. В итоге сообщение оказалось фейковым – игрок абсолютно здоров.

Злоумышленники, которые взломали страницу «Реала» в Твиттере, пока что не известны. Сегодня мадридский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Аталанту».

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.03.2021 16:55
    0
    Типо ломанули пустить фейк что бы кэфы подскочили на Реал, они в этот момент поставят бабло, а после РМ спокойно выиграет и профит. Лучше бы "Бензему" "Сломали", какой к чёрту Родриго? wtf?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.03.2021 16:55
    0
    Типо ломанули пустить фейк что бы кэфы подскочили на Реал, они в этот момент поставят бабло, а после РМ спокойно выиграет и профит. Лучше бы "Бензему" "Сломали", какой к чёрту Родриго? wtf?
    Ссылка
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