Аккаунт Реала в Твиттере был взломан

Сегодня утром аккаунт мадридского «Реала» в Твиттере был взломан.

Утром на странице клуба в Твиттере появилось сообщение о травме форварда Родриго, которое успели растиражировать многие СМИ. В итоге сообщение оказалось фейковым – игрок абсолютно здоров.

Злоумышленники, которые взломали страницу «Реала» в Твиттере, пока что не известны. Сегодня мадридский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Аталанту».