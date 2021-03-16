ФОТО. Новый рекорд. Месси забивает более 20 голов в ТОП-лигах 13 лет подряд

Капитан Барселоны Лионель Месси в матче с Уэской (4:1) забил свои 20-й и 21-й голы в чемпионате Испании нынешнего сезона.
Аргентинский форвард забивает не меньше 20 голов уже в 13-м подряд сезоне испанского первенства. Это рекорд среди ТОП-5 лиг Европы.
Вспоминаем по годам, сколько забивал Месси и как выглядел:
08/09 - 23
09/10 - 34
10/11 - 31
11/12 - 50
12/13 - 46
13/14 - 28
14/15 - 43
15/16 - 26
16/17 - 37
17/18 - 34
18/19 - 36
19/20 - 25
20/21 - 21* ( продолжается)
Фото с 2021 по 2008 год - как менялся Месси
Виталий Петровский, Sport.ua
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