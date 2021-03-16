ФОТО. Новый рекорд. Месси забивает более 20 голов в ТОП-лигах 13 лет подряд

Капитан Барселоны Лионель Месси в матче с Уэской (4:1) забил свои 20-й и 21-й голы в чемпионате Испании нынешнего сезона.

Аргентинский форвард забивает не меньше 20 голов уже в 13-м подряд сезоне испанского первенства. Это рекорд среди ТОП-5 лиг Европы.

Вспоминаем по годам, сколько забивал Месси и как выглядел:

08/09 - 23

09/10 - 34

10/11 - 31

11/12 - 50

12/13 - 46

13/14 - 28

14/15 - 43

15/16 - 26

16/17 - 37

17/18 - 34

18/19 - 36

19/20 - 25

20/21 - 21* ( продолжается)

Фото с 2021 по 2008 год - как менялся Месси