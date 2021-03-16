ФОТО. Новый рекорд. Месси забивает более 20 голов в ТОП-лигах 13 лет подряд

Он просто не хочет останавливаться

  • 16.03.2021 14:59
  • 1882 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Новый рекорд. Месси забивает более 20 голов в ТОП-лигах 13 лет подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан Барселоны Лионель Месси в матче с Уэской (4:1) забил свои 20-й и 21-й голы в чемпионате Испании нынешнего сезона.

Аргентинский форвард забивает не меньше 20 голов уже в 13-м подряд сезоне испанского первенства. Это рекорд среди ТОП-5 лиг Европы.

Вспоминаем по годам, сколько забивал Месси и как выглядел:

08/09 - 23
09/10 - 34
10/11 - 31
11/12 - 50
12/13 - 46
13/14 - 28
14/15 - 43
15/16 - 26
16/17 - 37
17/18 - 34
18/19 - 36
19/20 - 25
20/21 - 21* ( продолжается)

Фото с 2021 по 2008 год - как менялся Месси

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Виталий Петровский, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    maldiniua .
    online
      maldiniua ., 16.03.2021 15:57
    0
    Дійсно вчора створив два шедеври ударами здалеку
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 15:57
    0
    Не давайте цю статтю читати бєсєдіну. Не травмуйте пацану перспективному психіку!!!😂
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 16.03.2021 15:30
    +4
    Лучший из лучших
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 16.03.2021 15:29
    +5
    Месси! Феномен мирового футбола! Его игра, это произведение искуства! А его голы - Космос!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 16.03.2021 15:29
    +5
    Месси! Феномен мирового футбола! Его игра, это произведение искуства! А его голы - Космос!
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 16.03.2021 15:30
    +4
    Лучший из лучших
    Ссылка
    maldiniua .
    online
      maldiniua ., 16.03.2021 15:57
    0
    Дійсно вчора створив два шедеври ударами здалеку
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 15:57
    0
    Не давайте цю статтю читати бєсєдіну. Не травмуйте пацану перспективному психіку!!!😂
    Ссылка
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