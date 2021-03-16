Зинедин ЗИДАН: «Аталанта приедет в Мадрид, чтобы выиграть матч»

Главный тренер «Реала» – о второй встрече с итальянцами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 14:04
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Зинедин ЗИДАН: «Аталанта приедет в Мадрид, чтобы выиграть матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов c «Аталантой» (первый матч 1:0).
 
«У меня нет сомнений в том, что «Аталанта» приедет в Мадрид, чтобы выиграть матч. Нам нужно сыграть очень хорошо, чтобы пройти дальше. Мы выиграли первую встречу, но это ничего не значит. Нам нужно выиграть и вторую, а это будет сложною
 
Травмы игроков «Реала»? Я не считаю, что это проблема. У нас в клубе работают компетентные специалисты, каждый день они рядом с футболистами, но бывают моменты, которые нельзя объяснить. Посмотрим, что происходит с игроками, которые травмируются, но такие вещи случаются в футболе. Мы говорили о предсезонке, о большом количестве матчей, в том числе есть и психологические моменты, которые также влияют на ситуацию. Мы постараемся сделать все, чтобы футболисты восстановились, сейчас травм уже меньше, надеюсь, что все скоро вернутся в строй», – сказал Зидан.
 
Отметим, что c «Аталантой» не смогут сыграть Азар, Каземиро, Карвахаль, Мариано и Одриосола.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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