Украина футбольная. Перед стартом!

В понедельник, 15 марта, вышел в эфир очередной выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная». Гость студии - Александр Каденко.
В выпуске:
- перенесенные матчи и турецкие сборы;
- как ПФЛ будет праздновать 25-летие;
- наиболее резонансные трансферы в Первой и Второй лигах;
- формат ожидают соревнования ПФЛ в новом сезоне;
- анонс первых весенних туров.
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Источник — ПФЛ
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