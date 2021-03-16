Обидел Козловского. Рух обратился в УАФ по поводу высказываний Лучи

Соответствующее письмо отправлено в Комитет по этике и честной игры

  • 16.03.2021 13:13
  • 650 просмотров
  • 2 комментария
Обидел Козловского. Рух обратился в УАФ по поводу высказываний Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

Львовский «Рух» обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе и в адрес президента «желто-черных» Григория Козловского. 
 
Клуб уже отправил соответствующее письмо Председателю Комитета по этике и честной игры Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям, недостойным спортивного функционера.

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Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 16.03.2021 13:27
    0
    Геть з України нечисть суддівська разом з павелком!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:20
    +3
    Интересно, что этот макаронник будет говорить? Или же это просто замнут? С такими типами, наш чемп не будет рости.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:20
    +3
    Интересно, что этот макаронник будет говорить? Или же это просто замнут? С такими типами, наш чемп не будет рости.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.03.2021 13:27
    0
    Геть з України нечисть суддівська разом з павелком!
    Ссылка
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