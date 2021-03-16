Обидел Козловского. Рух обратился в УАФ по поводу высказываний Лучи

Львовский «Рух» обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе и в адрес президента «желто-черных» Григория Козловского.
Клуб уже отправил соответствующее письмо Председателю Комитета по этике и честной игры Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям, недостойным спортивного функционера.
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Источник — ФК Рух Львов
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