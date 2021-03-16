Сергей ЯВОРСКИЙ: «Нет никаких поводов для оправданий»

Защитник полтавской «Ворсклы» Сергей Яворский прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Неудачный матч - поражение. Нет никаких поводов для оправданий. Проиграли полностью первый тайм. Во втором проснулись, кроме того, помогло удаление. Не знаю, было ли удаление или нет. Пацаны с «Днепра-1» кричали, что не было.

Удаление нам помогло, но особой остроты это не создало. Пару моментов было, полумоменты, можно сказать. Поздравляю «Днепр-1» с победой», - сказал Яворский.

Отметим, что «Днепр-1» не проигрывает в чемпионате с начала 2021 года. Это позволило команде Йовичевича подняться на восьмое место.