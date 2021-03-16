Бартулович вышел на 3-е место в списке лучших пенальтистов-легионеров УПЛ

Хорватский капитан «Ингульца» Младен Бартулович, реализовав пенальти в ворота «Миная», увеличил счет свои точных ударов с «точки» до 12-ти
По количеству реализованных 11-метровых ударов Бартулович вышел на 3-е место в списке всех лучших пенальтистов-легионеров чемпионатов Украины, опередив на один гол бразильцев Жадсона и Жуниора Мораеса, который с марта 2019 начал выступать в УПЛ уже как украинец.
Легионеры, которые чаще всего забивали голы с отметки в Чемпионатах Украины (1992 - 15.03.2020)
Источник — УПЛ
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