Бартулович вышел на 3-е место в списке лучших пенальтистов-легионеров УПЛ

Капитан «Ингульца» уступает лишь Диого Ринкону и Василу Гигиадзе

  • 16.03.2021 11:20
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Бартулович вышел на 3-е место в списке лучших пенальтистов-легионеров УПЛ
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Хорватский капитан «Ингульца» Младен Бартулович, реализовав пенальти в ворота «Миная», увеличил счет свои точных ударов с «точки» до 12-ти

По количеству реализованных 11-метровых ударов Бартулович вышел на 3-е место в списке всех лучших пенальтистов-легионеров чемпионатов Украины, опередив на один гол бразильцев Жадсона и Жуниора Мораеса, который с марта 2019 начал выступать в УПЛ уже как украинец.

Легионеры, которые чаще всего забивали голы с отметки в Чемпионатах Украины (1992 - 15.03.2020)

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Источник — УПЛ

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