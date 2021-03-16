РЯБОКОНЬ: «Пенальти для Шахтера из разряда – кто ищет, тот всегда найдет»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
«В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Кое-что удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у «Шахтера».
Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, ВАР и так далее.
На второй тайм вышли, поменяли рисунок игры. Кое-что удавалось. Некоторый отрезок времени имели преимущество, создавали моменты. Потом случился второй мяч в наши ворота. Бразильцы поймали кураж, получали кайф от своей игры и доставляли его болельщикам.
Во втором тайме больше встречали на чужой половине поля, прессинговали», - сказал Рябоконь.
Источник — Футбол 1/2/3
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"Рух" обратился в Комитет по этике и честной игре по поводу высказываний Лучи
«Рух» обратился в Комитет по этике и честной игре по поводу высказываний председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
В пресс-службе клуба заявили, что слова Лучи несут оскорбительный характер, в том числе в адрес президента «Руха» Григория Козловского.
Соответствующее письмо отправлено председателю Комитета по этике и честной игре Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям спортивного функционера и открыть производство по этому поводу.
Это я пищу как болельщик ДК.
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Ассистентка ФИФА - фигурантка коррупционного уголовного расследования
Чергове інтерв’ю Владислава Гельзіна знову розібрали на цитати!
Але всі пропустили один дуже цікавий момент
Ось тут на 53:30
Де Гельзін підіймає дуже цікаву тему ряду арбітрів і навіть називає два прізвища - Ардашева і Дорош.
Я не полінувався - перевірив інформацію і був шокований!
Виявляється ці двоє і ще решта під слідством, яке триває наразі.
Раз вже пішла така пісня, то тримайте список цих людей!
Публікую їх спеціально для Лучано Лучі, а раптом він не в курсі хто з його підлеглих перебуває під слідством у довірних матчах!
Бо буквально у грудні минулого року в сеньйора Лучі була серйозна амнезія, про яку я напишу нижче.
А поки - список:
Бурмич Василь Якович (спостерігач арбітража)
Токарський Андрій Миколайович (представник команди)
Літвінов Геннадій Геннадійович (арбітр)
Міланич Володимир Олександрович (арбітр)
Вишневський Юрій Іванович (екс-арбітр)
Дорошенко Володимир Андрійович (асистент арбітра Прем’єр-ліги)
Дорош Владислав Вікторович (арбітр)
Соботюк Роман Сергійович (арбітр)
Вітт Олексій Федорович (арбітр)
Ардашева Олександра Євгенівна (арбітр)
Зань Роман Євгенович (спостерігач арбітража)
Холявко Андрій Юрійович (арбітр)
Подригуля Вадим Васильович (арбітр)
Васюта Микола Степанович (спостерігач арбітража)
Особливу увагу привертає асистентка арбітра ФІФА - Олександра Ардашева.
Це ж які висновки мав зробити голова комітету арбітрів Лучано Лучі, після першого гучного арбітражного скандалу у травні 2018 року, щоб у 2020 було відкрито вже чергове за ліком кримінальне провадження, де фігурує ціла асистентка ФІФА.
А тепер трохи вам ексклюзиву.
Олександра Ардашева входить до бригади асистенток арбітреси - Катерини Монзуль.
1 грудня Андрій Павелко пафосно оголосов на своїй сторінці у фейсбук, що бригада арбітрів на чолі з Монзуль відсудить гру Ліги Європи - Гент-Слован 3 грудня 2020 року.
На той момент Ардашева ВЖЕ фігурувала у слідстві та отримала повістку з викликом на допит.
Але попри це її бос Лучано Лучі, який добре це знав, дозволив судити цю гру Ліги Європи з Катериною Монзуль. Тобто, фактично покрив цей факт, аби уникнути власної ганьби перед УЄФА.
Але надалі подібний номер вже не пройшов і ось вам результат.
Бригада Катерини Монзуль не поїде на один міжнародний турнір, який відбудеться цього року. Саме через підслідну Ардашеву.
А декі речі можена легко відстежити по призначеннях.
Ось матч УПЛ. 06.12.2020 Десна-Ворскла 1:0.
Асистент у цій грі - Ардашева. Яка вже була під слідством, але її вперто покривав Лучі і ставив на ігри.
А ось уже два матчі Мознуль у 2021 році
28.02.2021 Шахтар-Зоря 0:1
07.03.2021 Динамо-Минай 3:0
Ардашевої там вже немає, замість неї асистентка у цих іграх - Світлана Грушко.
Що далі і чим все завершилось? - запитує Гельзін!
Ну, взагалі-то слідство наразі триває, далі вочевидь з’являться нові цікаві імена.
Це так, для інформації сеньйору Лучі.
Раптом він не в курсі, що коїться в системі арбітража, яку він очолює вже 11 років!
А вирішити все може президент УАФ - Андрій Павелко!
Набратися сил і написати нарешті черговий пафосний пост у фейсбуці.
Ну от в такому стилі, як призначення бригади арбітрів на чолі з Монзуль на гру єврокубків!
Тільки пост має бути на тему, як УАФ Андрія Павелка врешті подолала корупцію в арбітражі.
Впевнений, футбольна спільнота - в неабиякому очікуванні!
Костянин Андріюк
Верно сказал.
Это я пищу как болельщик ДК.
Верно сказал.
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