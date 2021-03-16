ЛЕОНЕНКО: Я так понимаю, Мариуполь живет в поезде, а Топалова забыли в купе

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Мариуполя» от «Колоса» (1:4) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Леоненко подколол команду Остапа Маркевича, которая в этом сезоне все поединки проводит на выезде из-за реконструкции домашнего стадиона, а также отметил низкую результативность Дмитрия Топалова в последних матчах.

«Я так понимаю, что «Мариуполь» живет в поезде или в автобусе. Видимо, Топалова забыли где-то в купе. А все остальные голы забиты головой. Куда ни посмотри, как в Англии», - сказал Леоненко.