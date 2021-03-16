ЛЕОНЕНКО: Я так понимаю, Мариуполь живет в поезде, а Топалова забыли в купе

Специалист – об отсутствии домашних матчей для команды Остапа Маркевича

  • 16.03.2021 10:33
  • 2111 просмотров
  • 2 комментария
ЛЕОНЕНКО: Я так понимаю, Мариуполь живет в поезде, а Топалова забыли в купе
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Мариуполя» от «Колоса» (1:4) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Леоненко подколол команду Остапа Маркевича, которая в этом сезоне все поединки проводит на выезде из-за реконструкции домашнего стадиона, а также отметил низкую результативность Дмитрия Топалова в последних матчах.

«Я так понимаю, что «Мариуполь» живет в поезде или в автобусе. Видимо, Топалова забыли где-то в купе. А все остальные голы забиты головой. Куда ни посмотри, как в Англии», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 16.03.2021 11:00
    0
    не в тот девятый вагон поселили
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:47
    0
    Лишь бы Остап остался. И в следующем сезоне эта бригада даст многим прикурить.)
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    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 16.03.2021 11:00
    0
    не в тот девятый вагон поселили
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:47
    0
    Лишь бы Остап остался. И в следующем сезоне эта бригада даст многим прикурить.)
    Ссылка
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