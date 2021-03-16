Нико ЭЛЬВЕДИ: «Уверен, что мы сможем выбраться из кризиса»

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Нико Эльведи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«С нетерпением ждем ответного поединка с «Манчестер Сити». Такие матчи всегда получаются особенными. И если есть хоть какой-то шанс, то мы будем пытаться им воспользоваться.

Сезон еще не закончен. В конце концов, далеко не факт, что это наш последний матч на европейской арене за следующие полтора года. Да, сейчас наша команда переживает не лучшие времена. Но я уверен, что мы сможем выбраться из кризиса», - сказал Эльведи.

Матч состоится в Манчестере во вторник, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.