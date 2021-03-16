Игорь СУРКИС: «Готов помогать Ярославскому с возрождением Металлиста»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о желании Александра Ярославского возродить харьковский «Металлист».

«Всегда говорил Ярославскому: очень жаль, что такой человек ушел из футбола. Потому что он действительно любил свою команду и любил футбол, болел за свою команду. Да, мы ругались, спорили, выясняли отношения, но мы всегда сражались за свои команды.

Вы вспомните, какие матчи были. Когда что не тур, то суперматч «Металлист» – «Днепр», «Шахтер» – «Динамо», «Металлист» – «Шахтер», «Днепр» – «Динамо», «Карпаты». Это был чемпионат европейского уровня со значимыми командами. Конечно, многие клубы ушли в небытие, кто не смог тянуть свою команду.

Ярославский объяснил, почему он ушел из футбола, его не в чем упрекнуть. Теперь он хочет вернуть «Металлист», и харьковская власть должна ему помогать. Я тоже готов помогать на первых этапах, если это необходимо. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно работает академия. Если эта команда будет в УПЛ, то пройдет какое-то время и она будет на достаточно высоком уровне. Знаю амбиции Александра Ярославского и всячески ему за это аплодирую.

Никогда не боялся конкуренции. Если Ярославский говорит: «Берегитесь», так я могу сказать: «Заходи, «Металлист», в УПЛ и берегись».

Единственное, с чем я могу не согласиться, это ультиматум болельщикам, который он ставит, что нужно приходить по 30 тысяч на стадион. Он привык к этому, но если будет качественный футбол, то их не нужно будет загонять на стадион. Они сами будут приходить, – сказал Суркис.

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