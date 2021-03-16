Игорь СУРКИС: «Готов помогать Ярославскому с возрождением Металлиста»

Президент «Динамо» поддержал бывшего владельца харьковского клуба

  • 16.03.2021 10:28
  • 2539 просмотров
  • 7 комментариев
Игорь СУРКИС: «Готов помогать Ярославскому с возрождением Металлиста»
© Левый берег

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о желании Александра Ярославского возродить харьковский «Металлист».

«Всегда говорил Ярославскому: очень жаль, что такой человек ушел из футбола. Потому что он действительно любил свою команду и любил футбол, болел за свою команду. Да, мы ругались, спорили, выясняли отношения, но мы всегда сражались за свои команды.

Вы вспомните, какие матчи были. Когда что не тур, то суперматч «Металлист» – «Днепр», «Шахтер» – «Динамо», «Металлист» – «Шахтер», «Днепр» – «Динамо», «Карпаты». Это был чемпионат европейского уровня со значимыми командами. Конечно, многие клубы ушли в небытие, кто не смог тянуть свою команду. 

Ярославский объяснил, почему он ушел из футбола, его не в чем упрекнуть. Теперь он хочет вернуть «Металлист», и харьковская власть должна ему помогать. Я тоже готов помогать на первых этапах, если это необходимо. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно работает академия. Если эта команда будет в УПЛ, то пройдет какое-то время и она будет на достаточно высоком уровне. Знаю амбиции Александра Ярославского и всячески ему за это аплодирую.

Никогда не боялся конкуренции. Если Ярославский говорит: «Берегитесь», так я могу сказать: «Заходи, «Металлист», в УПЛ и берегись».

Единственное, с чем я могу не согласиться, это ультиматум болельщикам, который он ставит, что нужно приходить по 30 тысяч на стадион. Он привык к этому, но если будет качественный футбол, то их не нужно будет загонять на стадион. Они сами будут приходить, – сказал Суркис.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 16.03.2021 11:50
    0
    Боже, избавь меня от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 16.03.2021 11:48
    0
    padlo95, 16.03.2021 11:05
    Ибанько, карантин же...
    Господи, откуда вы такие гении берётесь... С мозгами на карантине.
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 16.03.2021 11:35
    -1
    Шубами
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 16.03.2021 11:05
    0
    Odin, 16.03.2021 10:55
    Так у тебя ж с Луческу уже вроде как команда заиграла... так где болельщики Игорь? Не стыдно собирать на Олимпийском меньше чем собирают землеройки?
    Ибанько, карантин же...
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 16.03.2021 11:01
    -2
    ты себе помоги помощник
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 16.03.2021 10:55
    -7
    Так у тебя ж с Луческу уже вроде как команда заиграла... так где болельщики Игорь? Не стыдно собирать на Олимпийском меньше чем собирают землеройки?
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 16.03.2021 10:38
    -7
    Та кому твоя допомога потрібна сеператюга кончена яка тілкьи руйнувала Металіст
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 16.03.2021 11:50
    0
    Боже, избавь меня от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 16.03.2021 11:48
    0
    padlo95, 16.03.2021 11:05
    Ибанько, карантин же...
    Господи, откуда вы такие гении берётесь... С мозгами на карантине.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 16.03.2021 11:05
    0
    Odin, 16.03.2021 10:55
    Так у тебя ж с Луческу уже вроде как команда заиграла... так где болельщики Игорь? Не стыдно собирать на Олимпийском меньше чем собирают землеройки?
    Ибанько, карантин же...
    Ссылка
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