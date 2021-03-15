Игорь СУРКИС: «По футболистам Динамо предложений нет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о текущей ситуации в украинском футболе.

- От матча с «Зарей» остались положительные впечатления. Это была очень важная игра с точки зрения турнирной таблицы, обе команды показали хороший качественный футбол. В первом тайме забить могли обе команды, но после перерыва наши ребята показали, что, несмотря на поражение от «Вильярреала» в четверг и не лучшее психологическое состояние, смогли настроиться на этот поединок и отдали на поле все силы, чтобы борьба за золотые медали продолжалась.

- Многие говорят, что для футболистов «Динамо», которые давно не становились чемпионами, а некоторые вообще ими никогда не были, борьба в чемпионате в приоритете перед матчами в Лиге Европы. Что вы думаете о таком утверждение?

- Я могу сказать с полной ответственностью, поскольку знаю ситуацию изнутри. Мы не разделяем турниры по важности – будь то чемпионат, Кубок или Лига Европы. Каждый матч в тот день, когда он проходит, для нас самый важный. Конечно, мы хотели успешно выступить на этой стадии еврокубка, которая еще не закончилась, и я все равно верю в команду, верю, что ребята будут бороться до конца. Да, очень трудно, понимаю, что у нас мало шансов, но чудеса бывают, если человек, а в данном случае команда, хочет достичь результата. После вчерашней победы я уверен, что они приложат все усилия и в четверг ради положительного для нас итога. Как будет – мне трудно утверждать. Но правильно говорят, что еще восемь месяцев назад мы не могли представить, что мы будем на этой еврокубковой стадии.

- Да, действительно, не очень много людей верили, что «Динамо» пройдет в группу Лиги чемпионов. Но команда там играла, набралась опыта, сейчас лидирует в чемпионате. Хватит ли сил?

- Я надеюсь, что с каждой игрой, которую проводят молодые ребята – те же Забарный, Сирота, Попов, Миколенко, Шапаренко, не намного старше их Цыганков, – они набираются опыта, становятся сильнее. Как по мне, у них есть перспектива вырасти в больших футболистов. А для нас самое главное, чтобы была создана боеспособная команда.

- Луческу как относится к этому всему?

- Во-первых, он видит, как команда прогрессирует. Самое главное, что ребята воспринимают его требования, очень важно, и верят ему. Даже если смотреть по вчерашней игре – в четверг был еврокубковый матч, потом перелет, психологическое состояние не совсем на уровне... У нас как: если команда выигрывает, то всех носят на руках, если проигрывает, то готовы в грязи утопить. Я же считаю, что настоящие болельщики должны поддерживать свою команду. Как победы проходят, так же и поражения. У каждого человека бывают как черные, так и светлые полосы. Завершился один матч, и смотрим уже на следующий. Нельзя долго радоваться вчерашней победе, поскольку следующий матч будет не менее тяжелым и важным, поскольку «Рух», который приедет к нам в гости, отчаянно борется за выживание. Нельзя соперников делить на сильных и слабых, ведь за каждый матч с любым соперником дают по три очка.

- Согласны, что сейчас чемпионат самый интересный за последние несколько лет?

- По интриге – да. В прошлом году мы вели борьбу за второе место – тоже интрига была своеобразная (улыбается). Но чемпион был известен заранее.

- Но, согласитесь, за чемпионство интереснее бороться...

- Несомненно. Никто не знает, чем все закончится, но гораздо приятнее бороться за первое место. Тем более, в каком бы состоянии не находилось «Динамо», мы всегда будем бороться за самые высокие места. Может выходить, может не получаться, но мы всегда боремся. Мы не имеем права терять очки там, где не должны этого делать. Вчера мы могли и не выиграть, сыграть вничью, например... У «Зари» очень хорошая команда, с квалифицированным тренером, поставившим игру этой команде, обыграла «Шахтер». Но мы выглядели вчера достойно и по праву победили.

- Если посмотреть, есть интрига за первое место, есть интрига в борьбе за третье место, за то, кто вылетает, кто попадает в еврокубки. Как вы считаете, наш чемпионат растет?

- Хотелось бы побольше таких матчей, как с «Шахтером», с «Зарей».

- Скоро будет «Металлист»... Ярославский уже сказал, что собирается возвращаться, и «Металлист» будет играть в Лиге чемпионов. Как вы к этому относитесь?

- Я неоднократно говорил, что мне жаль, что такой человек, как Ярославский, ушел из футбола. Он искренне любил свою команду, он действительно любил футбол. Да, мы ссорились, спорили, выясняли отношения, но он сражался за свою команду так же, как и я за свою. Сейчас матч «Заря» – «Динамо» сыграли, и теперь непонятно, какой поединок будет центральным в следующем туре. А раньше как: «Днепр» против «Металлиста», «Шахтер» с «Динамо», «Шахтер» с «Металлистом», «Динамо» с «Карпатами»... Это был чемпионат европейского уровня. Но многие команды исчезли, кто-то бросил команды. Ярославский объяснил, почему он вынужден был уйти, и возразить ему трудно. Но если он хочет возродить футбол в Харькове, общественность ему должна всячески помогать в этом. Более того, скажу откровенно, я тоже готов помочь. К примеру, на стадии формировании команды даже своих футболистов готов отпустить – у нас много игроков, и не все ребята бывают востребованными.

- Конкуренции не боитесь?

- Этого точно не боюсь. Он говорит, чтобы мы боялись, но я так же могу и ему ответить. У нас были прекрасные игры в Премьер-лиге. Единственное, с чем я могу не согласиться, – это ультиматумы болельщикам, которые, по его словам, должны заполнять стадион на каждую игру. Конечно, он привык, что на футбол ходили по 30 тысяч человек. Но если команда будет показывать игру, то людей не нужно будет насильно загонять на трибуны – они сами будут приходить. Как было раньше.

- Вернемся к внутреннему чемпионату. Многие люди говорят, что самая большая интрига – удастся ли Луческу обыграть «Шахтер». Насколько я понимаю, у самого Мистера и вас таких планов и ощущения ревности вообще нет...

- Когда Луческу приходил в «Динамо», перед ним ставилась задача поставить хорошую качественную игру команде. Чтобы она была конкурентоспособна в борьбе за первое место. Но никто не ставил перед Мистером задачу выиграть золотые медали любой ценой или попасть в Лигу чемпионов в первый же сезон. Но он сам настолько амбициозный тренер, что сам перед собой ставит такие задачи и стремится к их выполнению. Он профессионал, и мои отношения с ним как у президента и профессионального тренера, который любит футбол, знает, что он в нем хочет, и как добиваться результата. А у «Динамо» только одни цели – выигрывать золотые награды и играть в Лиге чемпионов. Ну и выигрывать Кубок страны. Пока мы в полуфинале турнира, где, кстати, «Шахтера» уже нет (улыбается).

- Подкололи вы принципиального соперника...

- Я не подколол, а сказал так, как есть. В полуфинале мы играем с той же командой, что выбила «горняков», и может произойти все что угодно. Это футбол. Я же говорю сегодня, что Луческу удалось за короткий период сделать то, чего не удавалось другим. Нормальные болельщики это прекрасно видят.

- Было ли какие-то недоразумения у Дуэлунда с Луческу?

- Не было никаких недоразумений. Он тренируется, как и все, а выпускать его на поле с первых минут или на замену – это прерогатива главного тренера. Я сегодня разговаривал с Луческу дважды, и он ничего мне не говорил об этой ситуации.

- Когда вернется на поле Вербич?

- Думаю, через неделю будет заниматься в общей группе.

- А Бурда?

- Относительно Бурды мне трудно сказать. Это скорее надо у врачей спрашивать.

- Напоследок о трансферах, которых зимой практически не было. Тот же Луческу неоднократно говорил, что в его распоряжении достойная команда, которая готова выполнять те задачи, которые он ставит перед ней. Что будет летом?

- Я не хочу забегать наперед. Перед нами стоят задачи, к которым мы движемся. Их я озвучил вам. Говорить о летней трансферной кампании я не могу. Зимой многое зависело от Мистера. Селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер, и принял для себя решение, что если делать трансферы, то делать их летом. Спокойно, решать по каждому футболисту индивидуально, подходит он команде или нет, в том числе по человеческим качествам. Именно поэтому о летних трансферах пока я не могу говорить.

Вы говорите, что по нашим футболистам могут быть предложения, но сегодня таких нет. Не надо смотреть на то, что будет через три-четыре месяца. Тем более впереди чемпионат Европы. Наши игроки вызываются в национальную команду, надеюсь, там им удастся проявить себя, и в зависимости от того будем смотреть. Сейчас мы не можем говорить, кто уйдет или придет, сейчас нужно двигаться от матча к матчу. После игры с «Вильярреалом» главный тренер прямо в раздевалке сказал, чтобы забывали эту игру, поскольку впереди у нас важный матч в чемпионате Украины. Завершился матч с «Зарей» – уверен, в раздевалке прозвучали слова, что нас ожидает важный поединок в Вильярреале. Вот так сегодня происходит, — сказал Суркис в эфире программы «Цыганык Live».