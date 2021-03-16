Лео МЕССИ о рекорде Хави: «Это честь, провести столько матчей в Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль и помог команде разгромить «Уэску» (4:1) в 27-м туре Ла Лиги.

Для аргентинского форварда это был 767-й матч за испанскую «Барселону». Месси повторил рекорда Хави по количеству игр за клуб.

После игры Лео прокомментировал свое достижение в Instagram.

«Для меня честь достичь такого количества матчей в «Барселоне». Спасибо партнерам, которые сопровождали меня все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной», — написал Месси.