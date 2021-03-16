Артем ДОВБИК: «Гол Ворскле пока является одним из лучших в моей карьере»

Нападающий «Днепра-1» – о матче против «Ворсклы»

  • 16.03.2021 09:33
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Артем ДОВБИК: «Гол Ворскле пока является одним из лучших в моей карьере»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик считает, что сейчас команда показывает содержательный футбол.

— Артем, матч против «Ворсклы» получился нервным?
— Валидольный (улыбается). Красная карточка немного испортила нам второй тайм. Пришлось в основном обороняться, удерживать счет, хотя до перерыва, считаю, «Днепр-1» действовал неплохо.

Твой гол стал одним из украшений тура. Как решился на такой удар?
— Когда я бежал с мячом, то успел глянуть, что три защитника пятятся к своим воротам. Я так понял, что они не горели желанием меня встречать. Впрочем, и продвигаться в штрафную не видел смысла, поэтому решил убрать под левую ногу и пробить. Получилось.

— Более эффектные голы в своей карьере забивал?
— Пожалуй, этот гол пока является одним из лучших (улыбается).

— Весной ты забил уже три мяча, как оценишь свои кондиции?
— Команда хорошо провела сборы. Сам по себе чувствую, что есть запас прочности, не такой, как был в первой части чемпионата.

— Сколько мячей нужно забить нападающему за сезон, чтобы считать показатель достойным?
— Думаю, не менее 10-ти.

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Источник — zbirna.com

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