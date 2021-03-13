ВИДЕО. Пушка Довбика, которая принесла Днепру-1 победу над Ворсклой

На 40-й минуте матча 18-го тура УПЛ против «Ворсклы» нападающий «Днепра-1» Артем Довбик забил единственный гол во встрече.
23-летний футболист приблизился к правому углу штрафной «Ворсклы», подработал мяч и блестящим ударом отправил футбольный снаряд по дуге под перекладину. Ризнык спасти свою команду не сумел.
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Источник — Sport.ua
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