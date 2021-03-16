Манор СОЛОМОН: «Мой первый гол очень классный. Это бразильский стиль»

Хавбек «Шахтера» – о красивом забитом мяче в ворота «Десны»

  • 16.03.2021 09:28
  • 815 просмотров
  • 7 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Мой первый гол очень классный. Это бразильский стиль»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал разгромную победу над черниговской «Десной» (4:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Команда очень счастлива, хотя игра была очень тяжелой. «Десна» - мощная команда, которая хорошо играет при стандартах. Мы продели хорошую работу и забили 4 гола. На игру повлиял первый гол: игра немного открылась и стала проще для «Шахтера». Мой первый гол очень классный. Я хотел бы ещё и ещё пересматривать его на повторе. Это бразильский стиль», - сказал Соломон.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:26
    0
    Bismuth, 16.03.2021 10:25
    То есть, если бы он попал в штангу, пришлось бы писать как классно он в неё попал?
    Тем более что Соломон сказал про бразильский стиль (всей комбинации), а не конкретно про свой израильский удар.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:25
    0
    WladWest, 16.03.2021 10:12
    Не твой гол ( он обычный), а комбинация приведшая к нему.
    То есть, если бы он попал в штангу, пришлось бы писать как классно он в неё попал?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 16.03.2021 10:16
    0
    Кстати некоторые "звезды" местного разлива совсем недавно также итальянцам забить не могли, видимо и там что-то с верой не в порядке.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 10:12
    +2
    Не твой гол ( он обычный), а комбинация приведшая к нему.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 09:43
    +3
    Забивать итальянцам ему вера запрещает.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 16.03.2021 09:41
    +1
    Комбинация шикарная, две "пяточки" , все в одно касание, вот это настоящая , чемпионская игра команды, которую все болельщики ждут.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 09:37
    +2
    Красотищееее!!!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 09:43
    +3
    Забивать итальянцам ему вера запрещает.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 10:12
    +2
    Не твой гол ( он обычный), а комбинация приведшая к нему.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 09:37
    +2
    Красотищееее!!!
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 16.03.2021 09:41
    +1
    Комбинация шикарная, две "пяточки" , все в одно касание, вот это настоящая , чемпионская игра команды, которую все болельщики ждут.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:26
    0
    Bismuth, 16.03.2021 10:25
    То есть, если бы он попал в штангу, пришлось бы писать как классно он в неё попал?
    Тем более что Соломон сказал про бразильский стиль (всей комбинации), а не конкретно про свой израильский удар.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 10:25
    0
    WladWest, 16.03.2021 10:12
    Не твой гол ( он обычный), а комбинация приведшая к нему.
    То есть, если бы он попал в штангу, пришлось бы писать как классно он в неё попал?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 16.03.2021 10:16
    0
    Кстати некоторые "звезды" местного разлива совсем недавно также итальянцам забить не могли, видимо и там что-то с верой не в порядке.
    Ссылка
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