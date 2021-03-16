Манор СОЛОМОН: «Мой первый гол очень классный. Это бразильский стиль»

Израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал разгромную победу над черниговской «Десной» (4:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Команда очень счастлива, хотя игра была очень тяжелой. «Десна» - мощная команда, которая хорошо играет при стандартах. Мы продели хорошую работу и забили 4 гола. На игру повлиял первый гол: игра немного открылась и стала проще для «Шахтера». Мой первый гол очень классный. Я хотел бы ещё и ещё пересматривать его на повторе. Это бразильский стиль», - сказал Соломон.