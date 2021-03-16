Марко РОЗЕ: «Гвардиола поставил Ман Сити практически тотальный футбол»

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Когда мяч у «Манчестер Сити», отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол.

Гвардиола - фантастическая личность. За последние годы он оказал колоссальное влияние на мировой футбол. Он относится со всей страстью не только к футболу. Это замечательный человек!

Всегда очень важно правильно понимать порядок вещей. Да, сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Но необходимо все тщательно анализировать и искать причины неудач. Надо поработать над парой мелочей, и скоро все наладится», - сказал Розе.

Матч состоится в Манчестере во вторник, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.