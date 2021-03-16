Карим БЕНЗЕМА: «Постараемся показать футбол топ-уровня»

Форвард «Реала» – о предстоящем ответном матче с «Аталантой»

  • 16.03.2021 08:12
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Карим БЕНЗЕМА: «Постараемся показать футбол топ-уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

«Аталанта» – дисциплинированная команда, но мы должны придерживаться своей философии, играть быстро. Мы выйдем на поле с мыслями о победе и постараемся показать футбол топ-уровня.

Будем играть с желанием одержать победу в важном для каждого из нас матче. Это будет очень сложно, потому что нам противостоит непростой соперник», - сказал Бензема.

Матч «Реал» – «Аталанта» состоится во вторник, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Бергамо завершилась победой испанцев со счетом 1:0.

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Источник — УЕФА

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