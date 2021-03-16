Зинедин ЗИДАН: «Сейчас ответный матч с Аталантой – это финал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

«Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали. Все наши мысли о завтрашнем матче. Сейчас это финал», - сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Аталанта» состоится во вторник, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Бергамо завершилась победой испанцев со счетом 1:0.