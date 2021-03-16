Ибрагимовича вызовут в сборную Швеции на матчи отбора на ЧМ-2022

39-летний форвард может вернуться в национальную команду

  • 16.03.2021 04:32
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Ибрагимовича вызовут в сборную Швеции на матчи отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вскоре вновь может сыграть за национальную команду Швеции.

39-летний футболист включен в расширенный состав сборной. Если он попадет в окончательный состав, то сможет сыграть за сборную в матчах квалификации ЧМ-2022 против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта) или принять участие в товарищеской встрече против Эстонии (31 марта).

Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции на Евро-2016 после того, как поругался с тренером Янне Андерссоном.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.

В данный момент Ибрагимович восстанавливается от травмы бедра.

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Источник — Sky Sports

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