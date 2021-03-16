Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Высокомерно думать, что сможем обыграть Реал»

Главный тренер «Аталанты» сделал сдержанный комментарий в преддверии матча Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 03:36
  • 51 просмотр
  • 0 комментариев
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Высокомерно думать, что сможем обыграть Реал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов.

Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику», - сказал Гасперини.

«Реал» обыграл «Аталанту» (1:0) в первом матче 1/8 финала. Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности