Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Высокомерно думать, что сможем обыграть Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов.

Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику», - сказал Гасперини.

«Реал» обыграл «Аталанту» (1:0) в первом матче 1/8 финала. Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00 по Киеву.