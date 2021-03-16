Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Аталанта».

«При всех сложностях именно при Зидане «Реал» продолжает демонстрировать свой королевский характер. Зизу умеет держать удар и находить выход из самой сложной ситуации, как в Ла Лиге, так и в еврокубках. В двух предыдущих матчах Ла Лиги «Реал» спасался в концовке. С «Атлетико» они сыграли 1:1 благодаря голу Бензема, а затем вырвали волевую победу (2:1) в поединке с «Эльче», а Карим оформил дубль. Все три мяча забил Бензема. А до этого они также выгрызли ничью в поединке с «Реалом Сосьедад», когда забил в концовке Винисиус. «Аталанту» «галактикос» также победили после гола Менди на 86-й минуте. То есть четыре предыдущих матча «Реал» забивает все время в концовке. Это говорит о том, что у команды, кроме характера и уровня мастерства, очень хорошие кондиции. «Реал» хорошо двигается и много создает. Мадридцы очень много мячей забили после 60-й минуты, поэтому «Аталанте» нужно быть очень внимательной.

«Аталанта», много создавая и забивая, уже переместилась в топ-4 Серии А. Бергамаски не забили только в двух из предыдущих восьми матчей. Команда Гасперини не смогла распечатать ворота грандов «Реала» и «Интера», уступив по 0:1. А остальные шесть матчей они выиграли, забивая достаточно много! Команде из Бергамо в ответном матче терять нечего, а потому она хочет и может прыгнуть выше головы. Да, пропускает матч лидер команды Фройлер, который был удален в Италии.

Очень сложно предсказать результат, но то, что «Аталанта» забьет для меня это очень реально. Я даже чувствую, верю и понимаю, как они забьют. Имея такой атакующий потенциал, они забьют точно. У «Реала» больше шансов и опыта таких поединков. «Сливочные» могут выжать максимум из минимума.

Я хочу порекомендовать «Аталанте» посмотреть матч «Аякса» в Мадриде в Лиге чемпионов 2018/2019, когда амстердамцы победили 4:1 на «Сантьяго Бернабеу»! Они тогда очень красиво обыграли! Пусть Гасперини поставит своим подопечным поединок в Мадриде и это может сработать. Сегодняшняя «Аталанта» очень похожа на тот «Аякс», но она уже более выдержанная и солидная команда, у них потенциал очень высок. Бергамаски уже более мудрые и имеющие определенный уровень мастерства. Матч «Аякса» против «Реала» может показать, как играть с мадридцами. Если бы я тренировал «Аталанту», я бы, тысяча процентов, показал бы этот матч.

Я верю, что «Аталанта» может пройти «Реал», но, зная Зидана, понимаю, что это сложно, так как француз выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов. У них есть опыт и именитые игроки, но «Шахтер» и «Аякс» выигрывали у «Реала»! И «Аталанта» значит может! «Шахтер» и «Аякс» - играющие команды и они могут противостоять «Реалу», который хорошо контролирует мяч. «Аталанта» также играющая команда.

Я не удивлюсь ни одному исходу в этом противостоянии. Могут быть дополнительное время и серия пенальти. «Аталанта» может выиграть и в основное время. «Реал» не очень надежен в обороне и их прерогатива заключается в том, что они «королевский клуб» и должны играть с позиции силы. И это они доказывают, добывая результат в концовках матчей. Поэтому «Аталанте», если она будет выигрывать, посоветую быть очень внимательным в концовке встречи», - сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Аталанта» состоится 16 марта. Начало встречи – в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.