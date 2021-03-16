РОНАЛДУ: «Голы — неотъемлемая часть меня. Хочу установить еще один рекорд»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле, забив 770 мячей в профессиональной карьере, прокомментировал свое достижение.

«Еще больше целей нужно достичь, и я верю, что это можно сделать всем вместе. Голы — неотъемлемая часть меня. Я не могу на этом остановиться, и хочу поставить очередной рекорд! Я всегда хочу больше и больше. Полагаю, поэтому часто говорят, что у меня столько энергии и что я никогда не останавливаюсь. Возможно, это правда, но это неотъемлемая часть моей жизни!» — написал Роналду.