РОНАЛДУ: «Голы — неотъемлемая часть меня. Хочу установить еще один рекорд»

Португалец побил рекорд Пеле по голам

  • 16.03.2021 01:32
  • 192 просмотра
  • 1 комментарий
РОНАЛДУ: «Голы — неотъемлемая часть меня. Хочу установить еще один рекорд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле, забив 770 мячей в профессиональной карьере, прокомментировал свое достижение.

«Еще больше целей нужно достичь, и я верю, что это можно сделать всем вместе. Голы — неотъемлемая часть меня. Я не могу на этом остановиться, и хочу поставить очередной рекорд! Я всегда хочу больше и больше. Полагаю, поэтому часто говорят, что у меня столько энергии и что я никогда не останавливаюсь. Возможно, это правда, но это неотъемлемая часть моей жизни!» — написал Роналду.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.03.2021 01:41
    0
    Терпеть не могу его, но он красава!
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.03.2021 01:41
    0
    Терпеть не могу его, но он красава!
    Ссылка
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