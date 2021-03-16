Ман Сити - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный специалист высказался о матче Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 01:00
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Ман Сити - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» - «Боруссия» Менхенгладбах.

«В Премьер-лиге Англии «Ман Сити» уверенно идет к чемпионству и желает выиграть Лигу чемпионов. В первом матче 1/8 финала «горожане» в Германии обыграли гладбахцев 2:0 и имеют хорошей задел.

В победном матче АПЛ с «Фулхэмом» (3:0) Гвардиола дал отдохнуть целой группе игроков, а именно Де Брюйне, Гюндогану, Марезу, Уокеру, Фодену, Зинченко. Думаю, именно эти игроки будут играть против «Боруссии». Каталонский наставник приберег их к ответному матчу. Кто-то может сказать, что вряд ли, ведь они 2:0 выиграли и могут расслабиться. Нужно знать Пепа! О нем можно хорошо узнать, читая его книги, что делаю я. Если вы прочитаете книги Гвардиолы, вы поймете, что у этого тренера нет мелочей. Никакой недооценки и близко не будет, он такой человек по характеру. Хосеп выигрывал Лигу чемпионов, он очень серьезно готовится к каждому матчу. Для него каждый поединок, как решающий, тем более «Ман Сити» еще не выигрывал Лигу чемпионов и на него возлагают очень большие надежды. Как по мне, «Бавария» и «Ман Сити» – основные фавориты на победу в Лиге чемпионов. Не будем забывать, что в «Ман Сити» большая конкуренция, игроки захотят доказать, что они достойны места в основе.

А вот «Боруссия» после победы 3 февраля над «Штутгартом» (2:1) 7 матчей проиграла и один сыграла вничью. Здесь комплекс причин в таких результатах и, думаю, только внутри клуба люди владеют конкретной информацией, почему так. Но, на мой взгляд, главная причина таких результатов – это информация об уходе Марко Розе в дортмундскую «Боруссию». Я как тренер это понимаю. Команда после этой новости с лидирующих позиций ушла на 10 место в Бундеслиге. Вероятнее всего, это связано с психологией, так как многие игроки видели перспективу в сотрудничестве с Марко Розе, а он уже руководству «жеребят» пообещал никого из футболистов не забирать с собой в Дортмунд. Этически это нормально и честно.

Команды играют по-разному, исповедуя разную философию игру. Но я хочу увидеть хотя бы одного человека из читателей, кто сомневается в том, что «Ман Сити» пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Естественно, это футбол и в футболе всякое бывает, но не с этим «Ман Сити», который проходит катком по соперникам и почти все матчи выигрывает. Гладбахцы только МЮ проиграли (0:2), а так они побеждают уже длительный период.

Против этого «Ман Сити» сложно играть и однозначно, что «горожане» пройдут дальше», - считает Грозный.

Матч «Ман Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах состоится 16 марта. Начало встречи – в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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