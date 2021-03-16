ЦЫГАНЫК: «Шахтер интересовался талантом Днепра-1. Он мог бы подойти»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о возможной заинтересованности «Шахтера» в услугах Артема Довбика:

«Довбик в свое время был из самых ярких и самых желанных молодых футболистов Украины. Он сам из Черкасс. По дороге в Киев его сняли в Днепре, потому что очень хотели видеть его в этой команде. Еще 4 или 5 лет назад мы отмечали его как автора лучшего гола. Он очень ярко себя проявил, у него очень хорошие данные: атлетический, хорошая скорость, удар с левой ноги. Вот он в матче с «Ворсклой» это продемонстрировал.

Именно тогда им интересовался «Шахтер», но Довбик решил сменить место и поехал в «Мидтьюлланд», где получил травмы. Но «Мидтьюлланд» не хотел отдавать Довбика, ведь клуб считал, что он стоит 10 млн евро. Для его карьеры лучше было вернуться в Украину. И теперь в Днепре им доволен Игорь Йовичевич, а сам Довбик является лидером команды.

Такого типа нападающего в «Шахтере» нет. В свое время в донецком клубе такого типа были Брандао и Феррейра, но сейчас другой тип. Я думаю, он бы мог подойти «Шахтеру».

Подтверждаю, что из «Бешикташа» в ближайшее время приедут просматривать Довбика. А «Шахтер» имеет другой селекционный вектор и скорее будет искать португальского нападающего».

ВИДЕО. Феноменальный гол Довбика за «Днепр-1» в ворота «Ворсклы».