Источник: турецкий гранд хочет приобрести форварда Днепра-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал турецкий «Бешикташ». Скауты «черных орлов» прилетят в Украину, чтобы посмотреть на форварда в деле.

Контракт Довбика с «Днепром-1» действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает переход футболиста в 400 тысяч евро.

23-летний форвард в текущем сезоне провел 20 матчей и забил 9 голов (учитывая чемпионат и кубок). Ранее Артем играл за «Черкасский Днепр», «Днепр», «Зарю» Бельцы, датские «Мидтьюлланд» и «Сендерйюск».