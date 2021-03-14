Источник: турецкий гранд хочет приобрести форварда Днепра-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал турецкий «Бешикташ»

  • 14.03.2021 23:59
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Источник: турецкий гранд хочет приобрести форварда Днепра-1
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал турецкий «Бешикташ». Скауты «черных орлов» прилетят в Украину, чтобы посмотреть на форварда в деле.

Контракт Довбика с «Днепром-1» действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает переход футболиста в 400 тысяч евро.

23-летний форвард в текущем сезоне провел 20 матчей и забил 9 голов (учитывая чемпионат и кубок). Ранее Артем играл за «Черкасский Днепр», «Днепр», «Зарю» Бельцы, датские «Мидтьюлланд» и «Сендерйюск».

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Источник — Великий футбол

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